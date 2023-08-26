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嚴查日水產 國產貨生意同受挫

【明報專訊】內地海關總署全面禁止進口日本水產品、國家市監總局昨（25日）跟進宣布嚴查市面日本水產品，令內地部分消費者對水產失去信心，多地海鮮市場、市肆經營受影響。不過上海有另一番景象，在日本排污當天，不少日料店都大排長龍，有店員表示，平日夜晚人沒那麼多。

上海日料店排長龍

在上海楊浦區一家日料店，前晚等位半小時到一小時左右；長寧區一家日料店室內室外的位置基本都坐滿，有客人專程來吃魚生，晚間8時還不斷翻枱。有等位的顧客對當地傳媒說，看到日本排核污水的新聞後，特意來吃，因為覺得「現在還是安全的」。

資深媒體人胡錫進讚上海人冷靜、理性，具判斷力。針對本土漁民賣貨主播遭網暴，胡表示應多體恤漁民和沿海養殖者，一些人現在就不敢吃海鮮了，心情可以理解，但請不要製造對國產海鮮的社會恐慌。

國家市監總局昨宣布，部署各地市場監管部門進一步加大食安監管力度，嚴禁經營者採購、使用原產地為日本的水產品加工食品、製作餐食或進行銷售，加強市面抽檢監測，嚴格查處。湖南株洲、湖北武漢、浙江寧波、江蘇無錫、河南鄭州等地的餐飲業商會協會紛紛發倡議抵制日本海鮮。

內地民眾對核輻射的擔憂，蔓延到其他領域，有網民整理日系品牌化妝品呼籲「排雷」，多個日本化妝品品牌遭退貨。

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