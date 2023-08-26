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各地搶鹽風潮未止 輻射儀銷量暴增 網上「反日」輿論成主流 日使館籲在華勿大聲說日語

【明報專訊】日本核污水排海話題熱度在內地互聯網連日居高不下，並衍生其他問題，不但掀起搶購食鹽風潮，核輻射檢測儀的銷量近日亦大幅上升，電商存貨清空。網上「反日」輿論成主流，社交平台一些呼籲理性看待排污事件的文章被刪，日本駐華使館昨日提醒在華公民「不要大聲說日語」。

排污日登熱搜榜 電商缺貨

詞條「核輻射檢測儀」在日本排污當日登上電商熱搜榜，顯示「本周增速232%」。「九派新聞」報道，有商家表示「兩天的銷量都很大，能比平常多上幾倍」。還有商家稱周四的銷量暴漲，已經「爆單」了。在某電商銷售平台上，一款核輻射檢測儀本月銷量上萬。有電商稱存貨已清空，「現在只能預訂，最快也要等9月5號以後才能發貨」。還有檢測儀生產廠家稱這兩天銷量猛增，但產能不變，無法立刻增產，「客服都回（覆）不過來了」。

有本港的物流服務商昨向本報表示，在2011年發生福島核電廠事故後，其公司也曾從美國購入輻射測試儀，檢查來自日本的中轉散裝貨櫃，以避免「一件有輻射、整櫃被阻入口」的情况發生。他說，儀器輕便、使用簡單，更主要是讓貨主們安心。

專家：普通儀器難發現差別

在淘寶網站上，店家宣傳核輻射檢測儀可檢測海鮮食品、日本零食等。不過有內地專家提醒，對不具備專業知識的一般民眾來說，用普通儀器去測很難發現差別。

除了搶購輻射儀，「盲搶鹽」更在全國各地發生。據「界面新聞」報道，在24日排污當天，截至上午11時（12時許正式排海），京東超市食用鹽成交額環比暴漲498%。

抖音平台上，來自東方海鹽的9.9元人民幣7袋精製海鹽，至25日凌晨一時倉庫600萬單海鹽全部售罄。

河南：鹽儲量夠全國吃3.3萬年

中國鹽業協會昨稱，中國原鹽產能、產量世界第一，呼籲社會理性看待事件，避免盲目跟風囤積食鹽。青海省鹽業稱當地「茶卡」牌食用鹽儲量可供全國食用70年，河南更指該省葉縣岩鹽儲量可供應全國吃3.3萬年。國家市監總局通告，已部署各地加強食鹽價格監測，加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、揑造散佈漲價信息等哄抬價格違法行為。

發反「主流」文章遭刪文封號

值得注意的是，內地一些與官方立場、「網絡主流民意」不一致的科普文章在平台被刪。旅居荷蘭的中國核能專家李劍芒在社交平台發文，引述數據稱福島排放的核廢水不值得擔憂，不到3小時就遭刪文封號。

微信平台周四出現一篇《從福島核廢水說起：我們在談科學還是立場？》的文章，引用聯合國機構審查和科學家意見、工作小組的中國專家等內容，唯當日很快被刪除。

由於網絡出現反日情緒，各地商戶謹慎處理涉「日本」字眼，天津一間壽司店連夜遮住店門口宣傳語的「日本」二字。日本駐華使館昨發公告，為免發生不測，請在華日本人外出時，注意不要大聲說日語，謹言慎行；需要到訪大使館時，要密切注意大使館周圍的情况。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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