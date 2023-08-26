習：中非要反對殖民主義遺毒

習近平和南非總統拉馬福薩共同主持中非領導人對話會。新華社報道，習近平發表主旨講話指出，這是他第十次踏上非洲大陸。中非雙方要同心協力，旗幟鮮明反對殖民主義遺毒和各類霸權主義行徑，堅定支持彼此維護核心利益，理直氣壯堅持發展中國家的正義主張，共同推動建立公正合理的國際秩序。

邀2萬非洲官員人才研修

就下階段加強中非務實合作，習近平提出3項舉措，包括支持非洲發展製造業，實現工業化和經濟多元化；幫助非洲拓展糧食作物種植，鼓勵中國企業加大對非農業投資，加強種業等農業科技合作，助力非洲農業轉型升級，並將再向部分有需要的非洲國家提供新一批緊急糧食援助。此外，中方每年為非洲培訓500名職業院校校長和骨幹師資，培養1萬名「中文＋職業技能」複合型人才，邀請2萬名非洲國家政府官員和技術人才參加研修研討活動。習近平強調，明年將在中國舉辦下一屆中非合作論壇會議，再一次共商未來發展大計。