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習莫交談允加速緩和邊境局勢 中方：對邊界問題立場一貫 友好協商找方案

【明報專訊】國家主席習近平在結束出席金磚峰會並對南非進行國事訪問後，當地時間8月24日晚啟程回國。中國外交部證實，峰會期間，習近平23日應約同印度總理莫迪交談，議題包括困擾兩國關係的邊界問題。印度外交部指，莫迪首次向習近平提及對中印邊境問題未解決的擔憂；雙方同意「指示相關官員加緊努力，迅速脫離接觸並緩和局勢」。

外交部發言人汪文斌昨稱，習近平與莫迪就當前中印關係和共同關心的問題坦誠、深入地交換了意見。習近平強調中印關係改善發展符合兩國和兩國人民的共同利益，也有利於世界和地區的和平穩定與發展；雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

汪文斌重申，中方對中印邊界問題的立場是一貫和明確的；邊界問題是歷史遺留問題，不是中印關係的全部，應將其置於雙邊關係適當位置，通過和平友好協商，找到公正合理和雙方都能接受的解決方案。

印方：尊重實控線重要

路透社引述印度外交部次長卡瓦特拉24日表示，莫迪在與習近平的對話中，強調了印度對實控線沿線邊界未解決問題的擔憂，並表示維護邊境地區的和平與安寧以及遵守和尊重實控線「對於印中關係正常化至關重要」。卡瓦特拉說，莫迪和習近平同意「指示相關官員加緊努力，迅速脫離接觸並緩和局勢」。

卡瓦特拉表示，這是莫迪首次直接向習近平提出這一問題，重申了印度多次通過其他部長向中國表達的立場。印度政府最近表示，去年兩國領導人在印尼二十國集團（G20）峰會間隙有過互動，但只是禮貌問候，並討論了中印關係穩定的必要性。

兩國未有邊境撤軍消息

日前，中印軍事指揮官在喜馬拉雅邊境舉行了為期5天的會談，但沒有任何關於地面部隊後撤的消息。《印度時報》上周引述消息人士透露，中印兩國或召開少將級會議，為邊境爭議問題舉行後續談判及重新建立互信基礎。互信措施包括雙方嚴格遵守緩衝區規定、巡邏前相互知會，以及勿在前線增兵等。

中印士兵2020年6月在邊境爆發衝突，造成多人傷亡。儘管此後雙方一致同意推動局勢降溫，但少數地區的對峙仍在繼續。

相關字詞﹕軍事衝突 喜馬拉雅 中印邊境衝突 莫迪（ Narendra Modi） 印度 習近平

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