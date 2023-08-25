阿根廷埃及埃塞伊朗沙特阿聯酋加入 金磚國5變11 習：大有可為

稱中國「永遠是發展中國家一員」

現有金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國及南非5個新興市場國家組成，各國英文名字首個字母組成縮寫詞BRICS，5國佔全球總人口的40%以上，經濟總量約佔全球三成。擴員後，成員國覆蓋全球面積、人口、GDP比例大增，影響力備受關注。南非外交部長潘多爾周三透露，金磚國家就擴員問題達成一致，並通過原則性文件，闡明對希望成為成員國家的審查原則和程序。

金磚國家領導人第十五次會晤周四召開特別記者會，宣布金磚國家擴員。據新華社，習近平出席特別記者會指出，5國領導人一致同意邀請6國成為金磚大家庭成員。他認為這次擴員是歷史性的，體現了金磚國家同發展中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場國家和發展中國家共同利益；這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量。「相信只要齊心協力，金磚合作大有可為，金磚國家未來可期。」

路透社報道，金磚國家同意擴張可能有助增強其國際影響力，在全球地緣政治陷入兩極對立之際，中俄試圖將該集團打造成有望抗衡西方的勢力。據此前南非官員透露，已有40多個國家表示有興趣加入金磚國家集團，其中22國已正式請求加入。有報道指，所有金磚成員國都表明支持擴員，但對擴容的規模與速度意見不一。

華投780億元推「全球發展倡議」

習近平周四上午出席金磚國家同非洲國家及其他新興市場和發展中國家領導人對話會時，表示中國金融機構即將推出100億美元（約780億港元）專項資金，專門用於落實全球發展倡議，下階段將繼續增加與非洲國家合作，包括提供衛星定位的完整的數據產品。他更在會上強調，中國「過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家的一員」。