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駐京周記：七夕相睇多被迫 同枱各自玩手機

【明報專訊】本周七夕，作為「單身狗」的記者，第一次參加300人大型相親活動。活動開始前，主辦方就已經將300人的工作單位和基本資料發給參會者。男女比例基本為1:1，年齡在30歲左右，工作單位都屬「頂尖」。即便工作好，自身條件也十分優秀，但參會的「剩男剩女」，似乎對結婚失去了一些熱情，抱着交朋友的心態來參會的人不在少數。

儘管男女圍坐同張桌子，也能看出男生和女生之間明顯的「鴻溝」。很少有異性在交流，圍坐在一起也是各看各的手機。遊戲環節原本是互相交流溝通的最佳時機，但仍舊無法「破壁」。兩個遊戲結束後，坐席已空了一半。

比起「自願參加」，這些未婚年輕人參加活動的原因大多是「被迫」。今年33歲，月收入3萬人民幣的北京姑娘小劉說：「父母催的太急了，每次回家都被催，參加一次這種相親，就能少被念叨一個月。」而參與者小支雖然不是北京戶口，但供職於國企，收入穩定，卻也沒有結婚的打算，被工會催着報名參加相親。

早走者：和不喜歡的過一輩子更恐怖

活動結束時，主辦方並沒有宣布互選成功的人數，仔細觀察後發現，進門時幾個人來，出門時，就還是幾個人走。小劉在相親活動進行到一半的時候就離場。她在走前，講出了提前離場的原因：「感覺相親就是在物化愛情，物化彼此；比起不能結婚，和不喜歡的人過一輩子更恐怖。」

今年七夕，網傳四川省綿陽市遊仙區民政局婚姻登記處的網絡直播，從當日上午10時直播開始，到下午3時45分結束，只記錄了12對新人領證。雖然，後經闢謠，當天有77對新人登記結婚，但也可以明顯看出即便是在中國情人節這種紮堆結婚的日子，登記的情侶數也大幅減少。

2023年6月，國家民政部公布統計數據顯示，2022年中國結婚人數為683.3萬對。自2013年結婚人數達到1346.9萬對峰值後，中國結婚人數已連續9年下降。2019年，中國結婚人數跌破1000萬對，2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年跌破700萬對。

明報記者 王佩凡

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