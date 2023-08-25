中美科技合作協定 美倡續期半年以談判修訂

《中美科技合作協定》是1979年中美建交後簽署的首批政府間協議之一，每5年續簽一次，40多年來未間斷，被視為兩國科技合作的重要標誌。

稱清醒地認識到中國威脅美國安

路透社報道，美國國務院發言人表示，這次短期延期並不意味着美國將承諾更長時間的延期，「我們清醒地認識到中華人民共和國國家科技戰略帶來的挑戰、中國政府在這一領域的行動及其對美國國安和知識產權構成的威脅。」今年6月，10名美國眾議員致信國務卿布林肯，強烈建議政府不要續簽《中美科技合作協定》。

近期中美關係曖昧。美國高層密集訪華顯示關係回穩，最新一名是商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）即將於8月27日至30日到訪京滬；中國氣候變化事務特使解振華23日也應約與美國總統氣候問題特使克里視像會談。不過，美國除了在續簽《中美科技合作協定》一事提出條件，23日又宣布總值5億美元（約39億港元）的新一項對台軍售案。

中國外交部發言人汪文斌昨日表示，美國向台灣出售武器，損害中國主權和安全利益，危害台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此強烈不滿，堅決反對。汪文斌強調，中方敦促美方立即撤銷對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止武裝台灣的危險趨勢，停止危害台海和平穩定；中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。