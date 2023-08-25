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網民激烈反排污 公安日使館戒備 線上線下兩樣天 北京日店人頭湧

【明報專訊】日本昨日正式排放福島核污水，引發內地高度關注，不過民間輿論情况線上線下兩樣天。新浪微博、百度的熱搜版前十昨全日都有排污相關話題，央視新聞報道排污一刻的帖子下方，逾15萬個評論一面倒激烈痛斥日本，網民高呼「抗日」、「抵制日貨」甚至要「日本消失」；與此同時本報記者在北京市面發現，日本品牌商店照常人頭湧湧，日本駐華使館外戒備森嚴，但沒見示威抗議迹象。

警車守各路口 武警列隊巡周邊

本報記者昨日下午到位於北京市朝陽區的日本駐華大使館外觀察，正門前和路對面皆停滿警車，擋住外界望向大門口視線。武警官兵和公安警員列隊巡視使館周邊，館前衛兵也有所增加，大使館提前閉館。雖然內地網上群情洶湧，但未見現場有示威抗議活動，附近行人稀疏，安保人員十分警覺，站在使館百米外舉起手機，也會受到集體「注目禮」。記者天黑前離開時，警方又增派警車駐守使館周邊。

至於北京市面，昨日平靜如昔，路上日本品牌汽車照樣來去，記者巡視街舖、商場和超市，沒看見抵制活動。在一個銷售日式雪糕的店，客流量正常，路上也有情侶舉着該店雪糕享用；商場內優衣庫（Uniqlo）人流如常迫爆。超市裏的海鮮並未特別註明產地，有大媽們說，當天過後會謹慎購買海鮮。不過，北京沒有出現沿海地區的哄搶鹽情况。

除了北京大使館，日本也於上海、廣州、瀋陽、重慶、青島設有總領事館和常駐大連領事辦公室，各地昨市面平靜。

相比之下內地網絡群情洶湧，「歷史會記住日本政府這一筆」、「中方暫停進口日本水產品是完全必要的」等話題熱爆。社交平台還熱傳「日本當局自導自演『權威認證』」、「喝核廢水的日本官員一喝成名後銷聲匿迹」等報道。

「富士山能否爆一下」獲25.5萬讚

央視新聞在微博帖子下方的15萬條評論，排第一是「今天的富士山能不能爆一下」，全日有25.5萬個點讚。多條希望富士山爆發、日本再來海嘯的留言也得到數以萬計支持。中科院火山專家劉嘉麒在網上分析富士山噴發若達到5級，會造成火山泥石流，毁滅性巨大；有關分析受到追捧，衝上熱搜榜。

網上亦有大批人號召抵制日本貨品。《新京報》發起是否繼續吃日本料理的民調，在9.2萬參與網民中，8.1萬選答「不會吃了，很擔心安全」。

上海突擊檢查高檔超市日料店

海關總署昨宣布全面暫停進口日本水產品後，北京、廣州、上海多家知名日本料理店紛紛發聲明，稱沒用日本食材。上海徐匯區、金山區的市監人員連日突擊檢查日本食品，徐匯區檢查了港匯恆隆廣場內華潤旗下Ole'精品超市，以及兩家日本料理店。其中，鮨政菜單上標明日本北海道牡丹蝦，但無法提供檢驗單以及報關單，今天將被約談，該店暫停營業。

明報記者

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相關字詞﹕水產禁令 中日關係 日本水產 日本排污 福島核污水

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