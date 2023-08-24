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南部戰區推「緊貼島礁」戰機演訓片

【明報專訊】中菲在南海仁愛礁爆發爭端之際，中國昨日播出解放軍南部戰區海軍航空兵近日「緊貼島礁機場環境特點」展開跨晝夜訓練的畫面，包括模擬打擊海上靶標，被視為具示威意味。

有關片段在央視軍事頻道、軍方的中國軍視網等不同平台發布，參與訓練的4架殲11戰機展開空戰、超低空掠海飛行、夜間儀表特技等課目。戰鬥機師李贏利說，這次對抗緊貼島礁機場環境特點，突出空戰戰術戰法新變化，在真實對抗中查找問題差距，有效提高機師技戰術水平。

解放軍目前在南海西沙、南沙有4座機場，影片畫面顯示此次演習機場符合西沙永興島特徵。去年底以來，部署永興島的殲11曾多次緊急起飛攔截美國軍機，包括RC135電偵機、B1B戰略轟炸機、F35戰機、P8A巡邏機等多批次。

而前日菲方向坐灘仁愛礁軍艦運送補給時，美國海軍P8A巡邏機、陸軍MQ1C無人機就在上空盤旋3個多小時。

菲外交部轟補給無需京批准

針對中方稱，前日因菲船未運載建材，基於人道主義予以放行補給生活物資。菲外交部昨反駁，強調向仁愛礁軍艦運送補給是行使主權權利，無需北京批准。菲海岸警衛隊（PCG）發言人也說，菲方的補給船和PCG巡邏艇無疑遭到中國海警和中國海上民兵阻撓。

據《菲律賓星報》報道，菲武裝部隊發言人指出，中國前日表現出的敵對行為有所減輕，包括中國海警部署了較小的船，並且沒有使用水炮。

中國海警昨日也發布當天執法畫面，顯示兩艘中國海警船持續監控菲海警船、補給船。中國海警還強調，當時對菲船進行了嚴正警告、航路管制，現場操作合理合法、專業規範。

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