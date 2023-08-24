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習缺席論壇矚目 商務部長代致辭

【明報專訊】國家主席習近平於當地時間周一（21日）晚抵達南非進行國事訪問，周二與南非總統拉馬福薩舉行會談後，缺席了金磚國家領導人參加的工商論壇閉幕式，由商務部長王文濤代為讀發言稿，引發關注。

「有國不甘失霸權 華無稱霸基因」

在王文濤代讀致辭中，習提到，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正從根本上改變世界版圖。習批評「有的國家」不甘心失去其霸權地位，對新興市場國家和發展中國家肆意圍堵打壓，事實表明不斷擴大軍事同盟，拓展自身勢力範圍，擠壓別國安全空間，必將造成安全困境，導致各國都不安全。他又稱，中國沒有稱王稱霸的基因，沒有大國博弈的衝動，堅定站在歷史正確一邊，堅定奉行「大道之行，天下為公」。

除了習近平，其他金磚成員國領導人都親自發表演講，包括印度總理莫迪、南非總統拉馬福薩、巴西總統盧拉和俄羅斯總統普京，其中普京以視像方式演講。據彭博社報道，習在幾個小時後與上述國家領導人，及代表普京的俄國外長拉夫羅夫共進晚餐。

其餘4領袖親自發言

中方、南非官方未解釋習缺席該論壇原因，中國官媒在報道時也沒有提及王文濤代替習近平講話。墨西哥前駐華大使瓜哈爾多（Jorge Guajardo）發文稱，中國很少在多邊論壇上缺席，認為這次未經通知的突然缺席「不對勁」。

相關字詞﹕金磚峰會 王文濤 習近平

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