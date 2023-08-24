習籲金磚反經濟脅迫 改革貨幣體系 致辭稱「不能拉幫結伙 家法幫規包裝國際規則」

在俄烏衝突持續、中美矛盾嚴峻之際，包括中國、巴西、俄羅斯、印度和南非的金磚五國，疫情以來首次面對面峰會，備受國際社會矚目。外界關注兩大焦點，包括金磚國家會否擴員，以及各成員國是否將就「去美元化」達成默契。

周三舉行的金磚國家領導人小範圍會議，習近平、東道主南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪、代表俄羅斯總統普京出席會晤的俄羅斯外長拉夫羅夫、巴西總統盧拉先後致辭。

習近平在致辭提到，當前冷戰思維陰魂不散，地緣政治形勢嚴峻。金磚國家要拓展政治安全合作，堅持和平發展的大方向，鞏固金磚國家戰略伙伴關係。「在涉及彼此核心利益問題上相互支持，就重大國際和地區問題加強協調。」

習提到，加強全球治理是國際社會共享發展機遇、應對全球挑戰的正確選擇；國際規則要依據聯合國憲章宗旨和原則，「不能誰的胳膊粗、嗓門大，誰就說了算；更不能拉幫結伙，把自己的『家法幫規』包裝成國際規則」。

華擬設「金磚科創孵化園」

習也強調，要充分發揮新開發銀行的作用，推動國際金融貨幣體系改革，提升發展中國家的代表性和發言權。他亦指出，金磚國家要加強各領域合作，推進高質量伙伴關係，推動全球治理變革朝着更公正合理的方向發展。做發展振興道路上的同行者，反對脫鈎斷鏈、經濟脅迫；要聚焦務實合作，特別是數字經濟、綠色發展、供應鏈等領域，促進經貿和財金領域往來與交流。中國將設立「金磚國家新時代科創孵化園」，金磚國家已同意盡快啟動人工智能研究組工作。

南非的拉馬福薩表示，金磚成員同意就如何減少對美元的依賴，舉行更多會談，將討論使用本國貨幣結算。盧拉亦提出建立金磚國家貨幣，用作貿易及投資。

自2010年南非加入金磚後，金磚合作機制一直維持五國架構，目前有23國已遞交申請或準備加入。印度被指對擴員態度謹慎，昨日總理莫迪提到，印度完全支持金磚會員國擴大，「我們歡迎在共識的基礎上推動這一進程」。

路透：料峰會期間不納新成員

此次峰會料就金磚國家集團擴員問題發表聲明，包括加入的準則。惟路透社日前引述一名參與加入金磚國家談判的阿根廷政府消息人士指出，預計峰會期間，不會接納新成員。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676