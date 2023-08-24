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金門炮戰65周年 蔡英文促提升戰力 侯友宜同台

【明報專訊】金門炮戰65周年，台灣陸軍金門防衛司令部昨日舉行「823戰役勝利65周年追思祭悼典禮」，由總統蔡英文擔任主祭，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜出席。蔡表示，沒有當年的勝利，就沒有今日的台灣，強調要不斷提升防務戰力和韌性。

蔡英文昨一早至金門太武山公墓的忠烈殿主祭，隨後往太武山公墓致意。陪祭者包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、新北市長侯友宜、金門縣長陳福海等人。蔡英文強調，過去7年，她致力維護台海和平穩定的立場非常堅定；要維護和平，必須要先強大自己，因此政府落實防務改革、推動防務自主，不斷提升防務的戰力和韌性。

與侯寒暄 稱「辛苦了」

蔡英文主持追思祭悼典禮時，與侯友宜同場。總統府副秘書長張惇涵表示，蔡英文在典禮前，事先指示陸軍金防部務必邀請侯友宜一起聽取紀念活動簡報，蔡也有與侯友宜寒暄，並向侯友宜說「辛苦了」。而在紀念活動結束，蔡英文前往搭車的路程中，沿路也都有與侯友宜互動。

針對與鴻海創辦人郭台銘同在金門卻未碰面，侯友宜表示，兩人行程都較滿，該狀况下見郭台銘，時間有限、禮貌不足，因此會再找時間當面請益。

柯文哲：紀念勿變造勢

民眾黨主席柯文哲則率黨公職前往台北忠烈祠向823炮戰陣亡將士致敬，他稱紀念活動不應搞成選舉造勢。

民進黨主席、總統參選人賴清德則在召開中常會時指出，紀念823戰役是為記住戰爭殘酷的歷史經驗，全力追求永久和平，台灣會堅守維持台海及區域和平穩定的重要任務。

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