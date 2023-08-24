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郭台銘3報頭版刊政見 被指勢選總統 名嘴揭訂250廣告巨牌 備800傳真機擬啟連署

【明報專訊】台灣2024總統大選漸近，鴻海集團創辦人郭台銘昨日在當地3大報章頭版刊登半版廣告，介紹其「和平為前提保衛台灣」倡議；台灣資深媒體人黃揚明稱郭陣營已在全台訂製250個大型廣告牌，認為郭宣布採公民連署方式獨立參選已「箭在弦上」。郭台銘昨在金門登船繞行大膽島後表示，不久會告訴大家他的決定，大家稍微忍耐一點。

郭：不久會公布決定 請忍耐

郭台銘在《自由時報》、《聯合報》、《中國時報》刊登半版廣告，內文是他7月17日於美國《華盛頓郵報》發表文章的中文版，標題為「郭台銘倡議：以和平為前提來保衛台灣的自由民主與多元」。

「名嘴」黃揚明昨亦在facebook表示，他上周聽到消息，郭陣營已委託廠商在全台訂做250個大型廣告牌，顯示宣布採公民連署方式獨立參選已「箭在弦上」；也代表郭台銘這次文宣造勢是有備而來。

民進黨台北市議員洪健益前日在三立電視節目上披露郭台銘的「連署規劃書」，主要包含「可協助連署站的單位」、「聯絡人姓名」、「聯絡人電話」、「預計可協助人數」4欄目。他在節目中還稱，郭台銘已準備800台傳真機，預備開始連署。三立新聞此前透露，郭台銘將在9月3日台灣軍人節當天宣布獨立參選。

金門演說稱兩岸若戰

台人必仿「823精神」

郭台銘昨出席金門823炮戰（金門炮戰）65周年紀念日活動，在金門議會發表演說表示，他要再度嚴正傳達一個清楚的信息給北京當局，台灣人民絕對不會主動挑起戰爭，也絕不會、不可能怯戰。如果台海兩岸真有戰爭必要，台灣人勢必仿效823炮戰先賢的精神，團結合作，同仇敵愾，非到致勝那天，絕不罷休。

郭：自己拿錢選 沒募一毛錢

中央社報道，郭台銘結束金門參訪後，昨日下午搭機返抵台北，隨即前往松山慈惠堂參拜。隨後與當地里長座談時，郭台銘表示他這次選舉，沒有對外募一毛錢，自己拿錢出來選舉，他不會欠人人情。

郭台銘還指出，如果台灣再繼續兩黨惡鬥、執政下去，大家都只靠選舉而不是靠政見。他認為沒有新觀念就沒有新思維，就不能改變台灣，「相信郭台銘，台灣一定贏」。

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