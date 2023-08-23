菲補給仁愛礁軍艦 華海警：人道特殊安排

中新社報道，中國海警局新聞發言人劉德軍昨表示，菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船當天未經中國政府允許，擅自進入仁愛礁鄰近海域。中國海警依法對菲船舶嚴正警告、全程跟監、有效規制，同時因菲船未搭載用於大規模加固違規建材，從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排。發言人重申，堅決反對菲律賓有關方面藉運補之機向非法「坐灘」軍艦運送違規建材。

菲方指中國海警民兵阻擋干擾

《菲律賓星報》報道，菲律賓南海任務小組在聲明中表示，儘管中國海警局與海上民兵企圖「阻擋、騷擾和干擾」，但在菲海岸警衛隊巡邏船的護航下，兩艘補給船還是完成了輪換和補給任務。菲律賓海軍艦艇在執行任務期間也處於待命狀態。

美國史丹福大學智庫妙手計劃（Project Myoushu）根據船舶自動識別系統（AIS）分析，中國從美濟礁出動至少4艘民兵船部署仁愛礁，其中3艘位於封鎖位置；中國海警船則關閉AIS，但估計現場有4、5艘中國海警船。中國另部署11艘民兵船於附近海域。

本月5日，中國海警船以水炮阻止菲律賓船隻向仁愛礁運送包括建築材料等物資。菲國隨後向中國提出抗議，美國等西方國家則表態支持菲國，事件一時間有擴大升級之勢。