習晤南非總統 共推金磚擴員取進展 聯合聲明：加強兩國貿易投資技術轉讓

金磚國家領導人第十五次會晤由22日至24日在約翰內斯堡舉行。央視報道，習近平乘坐的專機於當地周一晚飛抵約翰內斯堡展開國事訪問並將出席峰會，拉馬福薩親自率外長等高級官員到機場接機。

盼推動全球治理「朝更公正方向」

此次金磚峰會焦點之一是金磚擴員（見另稿），新華社報道，習近平在機場發表書面講話提到，相信這次金磚峰會將成為金磚合作機制發展歷程中的重要里程碑。周二與拉馬福薩會談時，習稱「我期待同金磚國家領導人一道，共商新時代金磚團結發展大計，推動會晤取得豐碩成果，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展」。

兩國元首會後發表的《聯合聲明》提到，雙方一致認為金磚國家合作對實現更具代表性和更公平的全球治理秩序、促進更具包容性的全球增長具有重要作用；雙方承諾繼續支持金磚國家在三大支柱領域（政治安全、經貿財金、人文交流）的合作發展，同其他金磚成員共同努力，深化各領域務實合作，推動金磚擴員取得進展。

《聯合聲明》還指出，雙方承諾繼續加強在基礎設施和物流、貿易投資、製造業、農產品加工、能源資源、金融、數字經濟、科學技術、綠色發展等重點領域合作；進一步對接合作需求，優化貿易結構，擴大市場准入，加強相互投資；雙方鼓勵兩國工商界進一步探索擴大雙邊貿易的創新途徑，在相關原材料產地附近增加製造業基地，加大對製造業和裝配業投資，加強技能和技術轉讓，促進當地就業。

習與拉馬福薩見證電力科創等合作文件簽署

習近平在會談中還對拉馬福薩表示，這是他第四次以中國國家主席身分訪問南非，中方願同南非攜手構建高水平中南命運共同體；建議中南要做高度互信的戰略伙伴，「同志加兄弟」是中南關係的本色，雙方要加強兩國立法機構、政黨、軍隊、地方等領域交流合作，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。習強調中國與非洲比以往任何時候都更需要加強團結合作，中方堅定支持非盟加入二十國集團。

新華社引述拉馬福薩表示，中國的投資與合作有力促進了南非經濟社會發展，願同中方擴大貿易、投資、能源、基礎設施建設、製造業、科技等領域合作，歡迎更多中國企業來南非投資興業。兩人隨後共同見證簽署兩國關於共建「一帶一路」、新能源電力、農產品、經濟特區和工業園區、藍色經濟、科技創新、高等教育等領域多項雙邊合作文件。

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