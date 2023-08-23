中美洲議會通過「排台納中」 北京讚「順應大勢」 台抗議即日退出

新華社報道，全國人大外事委員會發言人許東昨表示，台灣除了作為中國的一部分，沒有其他國際法地位，無權加入只有主權國家能夠加入的國際組織；中美洲議會此次在涉台問題上的正義之舉，是順應歷史發展大勢和時代進步潮流的正確選擇，「我們對此表示高度讚賞」。外交部發言人汪文斌亦稱，這又一次充分說明，堅持一個中國原則是不可阻擋的時代潮流，是人心所向、大勢所趨。

中央社報道，台灣外交部發言人劉永健表示，連月來台灣外交部透過駐外館處向中美洲議會說明台灣長期在當地貢獻，爭取支持，但遺憾中美洲議會最終仍強行通過「排台納中」案。台外交部發布聲明表達最嚴正抗議，強調為維護台灣尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會。

國民黨指重大外交挫敗 民進黨斥介入選舉

國民黨認為這次是台灣重大的外交挫敗，指民進黨政府執政後，7年斷交9國，如今又被迫退出中美洲議會，質疑民進黨政府面對外交危機看不到一點實際作為。民進黨立法院黨團則對此表示強烈譴責，並指是北京介入台灣選舉的手法，用此方式破壞台灣內部團結。

台學者憂成中美洲多邊組織「第一道骨牌」

台灣關鍵評論網引述政治大學外交系副教授黃奎博表示，中美洲議會的作用在於輔助台灣對中美洲的多邊外交，增加兩方關係。外界關切台在中美洲銀行（CABEI）區域外成員地位是否會不保，黃奎博表示，希望這次事件，不會是台灣在中美洲參與的多邊組織受到衝擊的「第一道骨牌」。

尼加拉瓜2021年12月10日同台灣斷交並與北京建交，今年6月向中美洲議會提出上述議案；周一表決結果以73票同意、32票反對、9票棄權通過。中美洲議會於1991年成立，總部設在危地馬拉首都危地馬拉城。台立法院於1999年成為中美洲議會觀察員。2022年4月28日，中美洲議會發表公報承認一個中國原則。