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台民調：賴清德支持度43.4%新高 侯友宜13.6%居末

【明報專訊】台灣民意基金會昨日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持率43.4%，國民黨總統參選人侯友宜13.6%。國民黨主席朱立倫表示，按民調賴清德可宣布當選了。他質疑此民調跟其他家、國民黨內參民調都不同，是否樣本抽樣有問題，並稱這種民調最好不要公布。

政治色彩偏綠的台灣民意基金會公布最新民調顯示，賴清德的支持度43.4%創新高，民眾黨總統參選人柯文哲26.6%排第二，而侯友宜支持度13.6%。

中央社報道，朱立倫昨出席公開活動時在會前接受媒體聯訪，被問及前述最新民調，朱立倫則反問「你相信嗎？」。他表示，按照這個民調，賴清德今天已經可以宣布當選了，一個人壓倒、通殺，所有人加起來還不如賴清德。

朱立倫稱與國民黨內參民調不同

朱立倫表示，一個民調跟其他媒體、國民黨內參民調都不一樣，呼籲台灣民意基金會董事長游盈隆要去看看是否樣本抽樣有問題，這種民調最好不要公布。台灣民意基金會董事長游盈隆昨在facebook發文回應，稱民調委託專業民調公司抽樣和訪談，「七年多如一日，不會有問題」，另建議朱立倫公開國民黨內參民調。

台灣民意基金會由出身基隆的政治學學者及政治人物游盈隆於2016年發起，當時游盈隆是民進黨黨員。2019年6月，游盈隆以民進黨「維持現狀」、立法院廢除「公投綁大選」等為由退黨。

相關字詞﹕參選人 朱立倫 賴清德 民調

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