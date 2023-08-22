兩岸軍方文宣戰 媽祖對媽祖

陸指媽祖護台 諷蔡「製人禍」

東部戰區的《守護Ⅲ》片長1分22秒，短片開首旁白說，「在大自然狂風巨浪的肆虐面前，媽祖是討海謀生人們，祈求平安的守護神」。影片還出現台北民眾街頭抗議「台獨」，高呼「救台灣，反台獨」的口號。畫面出現蔡英文、賴清德二人時，旁白說，「在陰謀家、野心家製造的人禍面前」，「攜手同心的力量，是美好生活的守護神」。

台指陸「窮兵黷武」違媽祖慈悲

台灣國防部昨也發布影片，並表示媽祖遶境護持，集結台灣的良善與濃厚的人情，也傳遞鄉土的感動，代表良善正義、民主自由在台灣，維護和平、標誌着普世價值。台國防部批評，「中共窮兵黷武，機艦橫行襲擾，破壞區域和平穩定，悖離了媽祖的慈悲」。

台國防部表示，截至昨早上6時，偵獲解放軍戰機兩架次、軍艦6艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置道彈系統嚴密監控與應處。

陸今東海實彈訓練

大陸海事局昨宣布，解放軍將於今日在東海部分水域範圍，舉行實彈射擊訓練，禁止船舶駛入。另有台灣軍事迷周日（20日）在宜蘭烏石鼻東南偏東的海域發現一艘解放軍軍艦，目擊明顯可見桅杆上的五星旗。該艦艇為解放軍815A型電子偵察艦玉衡星號，當時正向南航行，未進入台島24浬鄰接區。

《環球時報》文章稱，解放軍東部戰區這次演習顯然極大出乎台灣方面的意料，「就在數天前，台國防部發言人孫立方還在記者會上表示，目前為止我方沒有看到中共有相對比較大規模的演習或行動」。軍事專家傅前哨表示，解放軍所有訓練都以實戰化為背景，現在能做到「招之即來、來之能戰」，平時的訓練和大規模演訓可以說是已經融為一體。「現在我們已經能做到隨時能戰，這點對岸要好好看清楚。」