大陸停進口台芒果 陸：檢有害生物 台籲「回桌」討論

新華社報道，朱鳳蓮表示，今年以來，大陸海關從台灣地區輸入大陸的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，並指該有害生物一旦傳入，將對農業生產和生態安全造成嚴重威脅。朱鳳蓮稱，暫停台灣地區芒果輸入大陸是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。

台芒出口量 陸佔額排第四

據台農業部農糧署官網公開信息，截至今年6月6日，台灣芒果出口量累計899.1公噸，其中第一名為香港367.77公噸最多、其次為韓國365.92公噸、第三為日本104.18公噸，而中國大陸以45.8公噸排第四。

中央社引述台農業部次長陳駿季表示，從時間軸來看，大陸在今年6月15日、8月3日做了兩次大洋臀紋粉蚧的通報，在接獲通報後有回溯調查，也在7月4日、8月17日回覆處理措施。

「檢出比例約千分之0.5」

陳駿季指出，若從檢出的比例，2018年至2022年是完全沒有檢出，今年有兩批被檢出，2018年至今輸大陸芒果有5689批，僅兩批被檢出，檢出比例約千分之0.5；低檢出的比例，大陸卻用強度非常強的手段禁止輸入，不符貿易規範。

台指內需型水果 衝擊不大

陳駿季說，台灣芒果今年種植約1萬6000公頃、產量17萬4000噸，今年外銷量約4000噸，佔總量約2.2%；而近5年平均外銷量佔比也約3%左右，代表芒果是內需型水果，因此對台灣農民的衝擊並不大。

昨晚，陳駿季接受媒體聯訪時，呼籲大陸回到兩岸平台作實質討論，如果還是不理會，根據之前如菠蘿、番荔枝的情形，會提特定貿易關切，在世貿組織的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫委員會中提案，請中國大陸回應，再看後續怎麼處理。