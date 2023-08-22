俄艦艇編隊訪青島港 中俄海軍第三次聯合巡航結束

據「俄羅斯衛星通訊社」報道，駛入青島港的分別是俄海軍太平洋艦隊的「潘捷列耶夫海軍上將」號、「特里布茨海軍上將」號及「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊堅扎波夫」號。艦艇駛入港口後，卡扎科夫與中國人民解放軍北部戰區聯合司令部海軍司令王大忠會談。

俄：兩國海軍互訪成良好傳統

俄方艦艇將在青島港逗留至8月24日，其間會參觀當地博物館和寺廟等。卡扎科夫說，中俄海軍互訪已成為良好傳統。

據俄太平洋艦隊新聞處發布消息稱，俄中海軍第三次太平洋聯合巡邏已結束。俄太平洋艦隊艦艇與解放軍海軍編隊一起經日本海、鄂霍次克海、白令海和太平洋航行6500多海里。

俄烏戰爭爆發後，國際社會高度關注中俄兩國互動。對於此次巡航，中國國防部發言人吳謙曾表示，根據中俄兩軍年度合作計劃，兩國海軍艦艇編隊在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航。此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。

吳謙指出，中俄兩軍合作公開透明，旨在共同捍衛國際公平正義、維護世界和地區安全穩定。與一些國家抱守冷戰思維，大搞陣營對抗，處處霸權霸凌的做法完全不同。