破CIA諜案 揭留日生返國當部委幹部

據「國家安全部」微信公眾號昨日發布消息，郝姓疑犯出生於1984年1月，屬國家部委幹部。郝於日本留學期間，辦理赴美簽證事宜結識美駐日使館官員「泰德」。二人通過請客吃飯、贈送禮品等方式拉進關係，「泰德」付費請郝幫助撰寫論文，並於任期結束前介紹同事「李軍」，與郝保持合作關係。

國安部披露，郝留學期滿前，「李軍」亮明CIA東京站人員身分，對郝實施策反，要求其回國後進入中國核心要害機構工作。郝表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。

遭CIA東京站人員策反

郝姓疑犯回國後，按照CIA要求設法進入某國家部委工作，在境內與CIA人員多次秘密接頭，提供情報並收取間諜經費。國家安全機關偵查發現郝的間諜活動後，依法對其開展審查。目前，此案正在偵辦中。

此前，國安部本月11日曾公布一宗涉嫌間諜案。據國安部披露，曾姓犯罪生於1971年7月生，屬一軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。被公派至意大利留學進修期間，美國駐意大利使館官員「塞斯」主動與曾結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。

塞斯趁機向曾灌輸西方價值觀，動搖曾的政治立場，並亮明CIA羅馬站人員身分，承諾給付巨額報酬並為曾全家辦理赴美移民，要求曾提供軍事方面敏感信息。曾表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。曾留學進修結束後，回國繼續與CIA人員多次秘密接頭，提供大量核心情報，收取間諜經費。

上月，CIA局長伯恩斯（William J. Burns）曾表示，美國在華情報網絡重建已取得進展，正努力構建強勁的人力情報蒐集能力，以補充其他情報的獲取渠道。