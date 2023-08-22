習赴金磚峰會 聚焦擴員去美元化 FT：中國將推集團成G7全面競爭對手

中新社報道，習近平昨日上午乘專機離開北京，應南非總統拉馬福薩邀請，赴約翰內斯堡出席金磚國家領導人第十五次會晤並國事訪問南非。在南非期間，習近平還將與拉馬福薩一道主持中非領導人對話會。陪同出訪的還有中央辦公廳主任蔡奇，外長王毅等。

專家：愈來愈多國欲加入

有力回應西方霸權

這次是習近平今年第二度出訪。《環球時報》昨報道，這次金磚峰會是自2020年疫情發生以來首次實體舉辦，主題為「金磚與非洲：深化伙伴關係，促進彼此增長，實現可持續發展，加強包容性多邊主義」。峰會包括金磚機制擴員和「去美元化」是最受關注的兩大重點。該報引述南非、委內瑞拉、埃及和埃塞俄比亞等相關專家認為，愈來愈多的國家有意加入金磚國家是「對西方霸權的一種有力回應」。

目前最少40國表達有興趣加入金磚國家，其中23國已正式提交申請，包括阿根廷、沙特阿拉伯和印尼正爭取成為首批新成員。南非對於開放會籍的呼籲表達支持的立場。

南非約翰內斯堡大學非洲─中國研究中心主任蒙亞埃表示，對一些新興大國來說，當前國際秩序在1945年後沒有得到補充和完善，依然是由美國和西方國家主導，沒有反映出當前全球經濟和人口的變化以及隨之出現的新問題。他並表示，過去發展中國家只能使用美元作國際結算，但現在「貨幣籃子」中的選擇愈來愈多，這為加強國際貿易和基礎設施建設提供新機遇。

英國《金融時報》引述知情人士表示，數個國家會被邀請加入金磚國家。中國將會推動金磚國家成為七大工業國集團（G7）的全面競爭對手，有不願透露姓名的中方官員表示，如果可以擴大金磚國家的組成，令其GDP規模與G7相若，則金磚國家在世界上的集體聲音會更加強大。

習：凝聚重大問題上的共識

新華社報道，在啟程赴約翰內斯堡之際，習近平在南非多份媒體發表題為《讓中南友好合作的巨輪揚帆遠航》的署名文章。文章提到，現在愈來愈多國家希望叩開「金磚之門」、參與金磚合作，充分展現金磚合作機制的強大生命力和影響力。中方願同金磚伙伴一道，秉持開放包容、合作共贏的金磚精神，凝聚在重大問題上的共識，發揚獨立自主的外交傳統，堅定捍衛國際公平正義，推動國際社會重新聚焦發展問題，引領金磚合作機制在全球治理體系中發揮更加重要的作用。

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