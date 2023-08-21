王毅晤泰副總理 研共同打擊跨國電騙

促加快南海行為準則磋商

據外交部網站消息，王毅表示，中泰「一家親」，對華友好是泰朝野各界共識和兩國人民一致願望，兩國關係發展不受國際風雲變幻和泰國國內形勢變化影響，相信泰國將保持穩定、持續發展。王毅也提及，中方願同東盟各國加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則，將南海建設成為和平、友誼、合作之海。

敦冀推中老泰鐵路連接

敦表示，泰中關係非常強勁，為兩國人民帶來巨大福祉。在當前國際和地區不確定性上升的形勢下，泰方願同中方進一步加強對話交流，深化各領域互利合作，推動中老泰鐵路連接，實現共同發展。泰方支持深化瀾湄合作，支持將南海打造成和平、合作、穩定之海。

緬甸電詐集團

最高懸紅60萬抓29逃離者

另邊廂，緬甸北部的電信詐騙問題日益矚目。據「封面新聞」報道，近日，有網絡聊天截圖顯示，緬甸電詐團伙針對逃離園區者發布29份懸賞，最高懸賞金額達60萬元（人民幣，下同）。

懸賞中，有3人的身分信息齊全。封面新聞記者分別與3人戶籍地聯繫，確認一人3年前去緬甸後失聯，目前是當地警方「在緬勸返人員」之一。

據網傳圖片顯示，懸賞公告稱，提供有效信息或抓獲被懸賞人，可從緬甸電詐園區領取5萬、10萬甚至60萬元賞金。