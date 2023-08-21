王毅晤泰副總理 研共同打擊跨國電騙

【明報專訊】東南亞電信詐騙日益引發周邊國家關注，繼中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國清邁近日聯合舉行針對本區域賭詐及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動啟動會，中共中央政治局委員、外交部長王毅前天（19日）在北京同訪華的泰國副總理兼外長敦．帕馬威奈會談時也表示，雙方要共同打擊電信詐騙等跨國犯罪行為。
促加快南海行為準則磋商
據外交部網站消息，王毅表示，中泰「一家親」，對華友好是泰朝野各界共識和兩國人民一致願望，兩國關係發展不受國際風雲變幻和泰國國內形勢變化影響，相信泰國將保持穩定、持續發展。王毅也提及，中方願同東盟各國加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義的地區規則，將南海建設成為和平、友誼、合作之海。
敦冀推中老泰鐵路連接
敦表示，泰中關係非常強勁，為兩國人民帶來巨大福祉。在當前國際和地區不確定性上升的形勢下，泰方願同中方進一步加強對話交流，深化各領域互利合作，推動中老泰鐵路連接，實現共同發展。泰方支持深化瀾湄合作，支持將南海打造成和平、合作、穩定之海。
緬甸電詐集團
最高懸紅60萬抓29逃離者
另邊廂，緬甸北部的電信詐騙問題日益矚目。據「封面新聞」報道，近日，有網絡聊天截圖顯示，緬甸電詐團伙針對逃離園區者發布29份懸賞，最高懸賞金額達60萬元（人民幣，下同）。
懸賞中，有3人的身分信息齊全。封面新聞記者分別與3人戶籍地聯繫，確認一人3年前去緬甸後失聯，目前是當地警方「在緬勸返人員」之一。
據網傳圖片顯示，懸賞公告稱，提供有效信息或抓獲被懸賞人，可從緬甸電詐園區領取5萬、10萬甚至60萬元賞金。