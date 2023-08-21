軍演一日 台：27解放軍機越中線 美促京停軍事施壓 學者：陸內政問題多「演訓象徵性」

昨日上午，「央視網」官方微博發布一則短片，顯示解放軍導彈護衛艦抵近台艦演練近距離反擊。畫面聲音顯示，解放軍海軍官兵發出口令：「主炮做好近距離反擊準備！」官媒釋出畫面顯示，解放軍海軍054A型護衛艦南通艦官兵在瞭望觀察台艦。

台國防部昨日上午發布新聞稿指出，台軍持續加強戒備，派遣海軍空軍兵力應對；地面部隊保持常態、加強區域聯防，強化防空及突發狀况應對。據台灣軍聞社昨釋出的畫面，台海軍「田單艦」官兵持續監控解放軍「徐州艦」；另外，台空軍經國號IDF戰機飛行員也執行起飛前檢查，並緊急起飛前往攔截解放軍戰機。

賴清德昨表示，中國大陸真的不必要利用過境美國這件台美行之有年的事情，作為藉口進行軍事演習，企圖用戰爭的恐懼來影響台灣選民意志，進而影響這次總統大選。

賴：不必藉軍演影響台大選

新華社則刊發評論稱，賴清德一向頑固堅持「台獨」立場。評論表示：「賴清德與民進黨當局的謀『獨』挑釁，對於與全民族利益為敵、逆歷史潮流而動的『獨』夫，兩岸中國人當共討之！」

《人民日報》則在軍演當天深夜發布微博帖文，圖中一個大大的「歸」字，並把台灣島作為簡體「歸」字的一部分，內文寫道：「『台獨』是歷史逆流，是絕路。祖國必須統一，也必然統一。」該帖獲近百萬微博網民點讚及評論。

路透社報道，美國周六敦促中國停止向台灣施壓。美國國務院發言人在一份聲明中表示，「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，轉而與台灣進行有意義的對話」。

分析：陸較克制 料不再升級

對於此次演習，《聯合早報》引述台灣大學人文社會高等研究院副院長張登及說，若軍演只有一天，那顯示大陸是在賴清德啟程和回台兩個時間點上表明姿態；軍演結束後，這次風波料也暫時告一段落。中華亞太菁英交流協會前秘書長王智盛研判，從目前的迹象看來，軍演后續再升級的可能不是很大。王智盛認為，大陸的反應目前比較克制，北京仍在觀察賴清德，加上中美關係需要修補，北京也不希望在目前的經濟形勢下增添外部的不確定因素。

上海國際關係學者沈丁立認為，中國當前海空聯合演訓，尚屬於「象徵性的反應」。中央社報道，沈丁立認為，當前的中國，無論是從火箭軍的整頓、國家財政的狀况、洪災整治等諸多內政問題來看，也可以做出軍事演訓不是真要作戰的判斷。

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