落實有薪假 山東鼓勵彈性作息促消費

據「中新網」昨（19日）報道，山東發布「關於進一步提振擴大消費的若干政策措施」提出，全面落實帶薪休假制度。還提到鼓勵景區實施一票多次多日使用制，滿足遊客多樣化需求。創新夜間文旅消費場景，年內打造20家省級夜間文旅消費集聚區等。

學者：有薪假可促進旅遊

據不完全統計，至少已有河北、江西、重慶、福建、廣東、浙江等十多個省份，在出台的促進旅遊投資和消費的意見中，提到要落實帶薪休假制度。北京大學經濟學院教授曹和平指出，全面落實帶薪休假能有效促進消費，「和節日式的長假起到的作用類似，能夠促進人們旅遊」。民生證券研究報告中也提到，帶薪休假安排的靈活性，有助錯開傳統的旅遊高峰期，形成錯峰旅遊。

在內地，儘管早在2008年已實施《職工帶薪年休假條例》，規定職工在休假期間享受與正常工資收入。但實際上並沒有得到落實。

2020年，人社部在對十三屆全國人大三次會議建議的答覆中曾提到，能夠享受帶薪年休假的人數比例為約60%，即將近一半人並不能享受帶薪休假。主要原因包括，帶薪年休假制度及其理念宣傳不夠；企業職工休假帶來崗位人員空缺以及用工成本增加；一些職工怕影響工資收入、職級晉升等不敢提、不願休。