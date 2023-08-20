「成熟一個設立一個」 黃河口等將成新國家公園

中國國家公園是以保護具有國家代表性的自然生態系統為主要目的，實現自然資源科學保護和合理利用的特定陸域或海域。2021年10月，中國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園。

新華社報道，中國用最嚴格的措施加強生態系統原真性完整性保護，推動生態功能持續向好。第一批國家公園390多宗礦業權有序關停，100餘座小水電整治退出。三江源國家公園實現了長江、黃河、瀾滄江源頭整體保護，藏羚羊種群恢復到7萬多隻；大熊貓國家公園保護了70%以上的野生大熊貓，連通了13個局域種群生態廊道；東北虎豹國家公園暢通跨境通道，東北虎數量超過50隻；海南熱帶雨林國家公園長臂猿種群數量恢復到6群37隻；武夷山國家公園新發現雨神角蟾等17個新物種。

設立質量關 推動國家公園法

關志鷗表示，下一步，將嚴把國家公園創建設立質量關，按照「成熟一個，設立一個」的原則設立新的國家公園。將着力推進高水平保護，推動出台國家公園法，健全國家公園、自然保護地法律法規和制度體系，構建國家公園管理機構統籌、多部門聯動的統一執法體制。此外，將繼續拓展生態產品價值實現路徑，支持地方政府建設國家公園入口社區、保護發展帶，創新國家公園生態產品品牌體系，適度發展生態旅遊、自然教育，推動高水平綠色發展。