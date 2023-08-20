台斥介入大選製造麻煩

據中央社報道，台國防部表示，將派遣適切兵力應對，以實際行動守護自由民主，捍衛主權。全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，同時籲請民眾在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。

台總統府發言人林聿禪昨表示，台正副元首出訪過境行之有年，不應該是區域尋釁的藉口，指大陸近日各種作為的迹象，這也是營造恐懼的介選手法，對於這種挑釁、造成區域不安的行徑，總統府表達嚴厲譴責。同時，台軍與國安團隊都有完整掌握，可以確保安全無虞，也請民眾放心。賴清德總統競選辦公室亦表示，軍演是企圖營造戰爭威脅論的介選手法。

台灣熟悉安全事務人士指出，此舉以目前東部戰區例行軍演為基礎，增加機艦騷擾頻度，配合網絡攻擊與假信息作輿論認知攻勢，以「戰爭恐懼」的營造，協力台灣內部特定媒體及政治團體，對選舉的實質介入。軍演避開18日召開並重申台海和平的美日韓峰會，也沒有掛上「聯合利劍」這類名稱，減少與國際衝撞意味。

陸委會昨發布新聞稿強烈譴責與抗議軍演，稱近年來國際社會同聲反對中共使用武力威嚇手段，破壞台海和平穩定現狀及區域安全。此舉除了再次證明中共才是「麻煩製造者」，徒增世人反感之外，不具任何意義。