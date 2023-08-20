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解放軍台周邊軍演 警告「獨外勾連」 大陸台辦批賴清德散佈台獨言論「倚美謀獨」

【明報專訊】台灣副總統、民進黨總統參選人賴清德結束過境美國的出訪行程後，解放軍東部戰區昨日（19日）在台灣周邊舉行海空聯合演訓，並表示「這是對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。軍演畫面中，多艘驅逐艦、殲擊機出動，抵近懾壓「塑造圍島進逼之勢」。中央台辦負責人昨批評賴清德公然散佈「台獨」言論，恬不知恥，「倚美謀獨」。

解放軍東部戰區昨下午進一步說明，演習在位台灣北部、西南海空域開展，包括聯合奪取海空制權、搜潛反潛等科目訓練，檢驗戰區部隊協同作戰和體系對抗能力。東部戰區新聞發言人施毅昨上午宣布消息時表示，這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴正警告。中央台辦負責人昨亦發表談話，批評賴公然散佈「台獨」言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面，恬不知恥，「倚美謀獨」。

軍演「塑造圍島進逼之勢」

央視昨午發放軍演畫面，多艘驅逐艦、殲擊機出動，抵近懾壓「塑造圍島進逼之勢」。畫面中，東部戰區聯合作戰指揮中心下達行動指令後，戰區海軍多艘驅逐艦、護衛艦、導彈快艇，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等任務兵力，快速向預定區域機動集結，展開作戰部署。在多源情報資訊支撐下，各作戰平台根據任務編組，體系出擊、協同行動，按計劃抵達台灣周邊海空域，進行多方向、立體式、長時段抵近懾壓，塑造全向圍島進逼之勢。

畫面解說指，在同步組織的聯合演訓中，驅護艦艇採取高速機動和隱蔽接敵方式佔領有利陣位。在任務海域待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群和電子對抗、觀通部隊，對「敵」機動目標實施全時追瞄。制空作戰編組全力奪取制空權，協同水面艦艇襲打「敵」偵巡艦機。

賴「美國行」低調 未見議員會議閉門

與台總統蔡英文3月底的「過境外交」不同，賴清德此行，美台雙方均被認為刻意保持低調。不僅賴未會見任何美國國會議員，所有會議也都閉門舉行。而在其間發布的行前專訪中，賴清德多次提到「台灣已是一個主權獨立國家」。而他稍早前的「台灣總統走入白宮」言論，也曾遭美方緊急降溫。「德國之聲」引述華府智庫德國馬歇爾基金會兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，這不僅是賴清德及其團隊的意思，台灣及拜登政府在此事上的看法也「十分一致」。她說，賴清德此行發出的信息是為了讓美國放心，他若當選，將追隨蔡英文的腳步，與美國保持非常密切的關係，也奉行維持台海現狀的政策。

新華社昨發表時評形容賴清德「過境」竄美鬧劇「冷清收場」，稱雖然其精心裝扮、賣力演出、大玩騙術，「這出西洋鏡還是碎了一地」。世人更加認清其不折不扣的「台獨」工作者、徹頭徹尾的「麻煩製造者」真面目，更加警惕其假「和平」、真「台獨」的欺騙性與不可測、不可控的危險性。

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相關字詞﹕軍事演習 過境美國 蔡英文 賴清德 台海局勢 東部戰區

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