明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

政協倡降婚齡 官方：積極關注 男22歲可婚女20 學者：遠高於國際水平

【明報專訊】中國生育率持續低迷，坊間有意見認為，應探討法定結婚年齡是否下調。湖南省衛健委在答覆一名省政協委員的有關建議時提出，將積極關注相關動向。

湖南省衛健委官網在上月11日，公布了對省政協委員梁湘東的《為完善落實生育支持政策及配套支持措施的提案》回覆，梁湘東在提案中建議「降低結婚年齡」。省衛健委指出，注意到有部分政協委員正向國家建言獻策，將積極關注相關動向，及時落實國家相關部門的最新要求。當局並指，下一步將聯合相關部門，圍繞優化生育政策，完善三孩生育政策配套措施，切實減輕家庭生育、養育、教育負擔。

中國法定結婚年齡男性22歲、女性20歲。隨着中國生育率持續低迷、出生人口減少。類似下調法定結婚年齡的建議，在全國各地均有出現。四川省衛健委去年答覆相關建議，提到民政部門將積極配合人大、司法等立法部門，推進相關工作，並向國家相關部門提出建議。

類似建議4年前遭否決

在2019年民法典婚姻家庭編草案二審時，亦有委員提出「降低結婚年齡」，不過最終被否決。憲法和法律委員會指出，現行法定婚齡已為公眾熟知和認可，如果進行修改，屬於婚姻制度的重大調整，宜在充分的調查研究和科學分析後再作規定。

今年初，關注人口問題的經濟學家任澤平曾提出，中國法定婚齡遠高於國際水平，是計劃生育時代提倡「晚婚晚育」的歷史遺留問題。現時國家放開並鼓勵生育，降低法定婚齡降到18歲，是再正常不過。

根據公開資料，日本法定結婚年齡為男性18歲、女性16歲；德國、法國、加拿大、墨西哥等男性18歲、女性18歲。

中國生育率正逐步下跌。在近期召開的中國人口學會2023年年會上，一篇中國人口與發展研究中心人口學者提交的論文顯示，初步測算2022年中國總和生育率已跌至1.09，在世界上人口過億的國家中，屬於最低生育水平。中國人口除了高齡化和少子化問題外，現時年輕人愈來愈不願意結婚。2022年，中國的結婚登記數比前一年減少了80.3萬對。

網民憂農村女早嫁 變相削女權

但降低婚齡的建議未能得到網民支持。一項由三聯生活周刊發起的調查顯示，只有11%的人支持有關建議，近五成人認為年齡太小，無法慎重考慮婚姻。許多網民認為降低婚齡無助提升生育率，反將令到很多農村女生更早被嫁出去，沒法接受更高層次的教育，變相剝奪女性權益。

相關字詞﹕計劃生育 少子化 中國生育率 中國人口 結婚年齡

上 / 下一篇新聞