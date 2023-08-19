政協倡降婚齡 官方：積極關注 男22歲可婚女20 學者：遠高於國際水平

湖南省衛健委官網在上月11日，公布了對省政協委員梁湘東的《為完善落實生育支持政策及配套支持措施的提案》回覆，梁湘東在提案中建議「降低結婚年齡」。省衛健委指出，注意到有部分政協委員正向國家建言獻策，將積極關注相關動向，及時落實國家相關部門的最新要求。當局並指，下一步將聯合相關部門，圍繞優化生育政策，完善三孩生育政策配套措施，切實減輕家庭生育、養育、教育負擔。

中國法定結婚年齡男性22歲、女性20歲。隨着中國生育率持續低迷、出生人口減少。類似下調法定結婚年齡的建議，在全國各地均有出現。四川省衛健委去年答覆相關建議，提到民政部門將積極配合人大、司法等立法部門，推進相關工作，並向國家相關部門提出建議。

類似建議4年前遭否決

在2019年民法典婚姻家庭編草案二審時，亦有委員提出「降低結婚年齡」，不過最終被否決。憲法和法律委員會指出，現行法定婚齡已為公眾熟知和認可，如果進行修改，屬於婚姻制度的重大調整，宜在充分的調查研究和科學分析後再作規定。

今年初，關注人口問題的經濟學家任澤平曾提出，中國法定婚齡遠高於國際水平，是計劃生育時代提倡「晚婚晚育」的歷史遺留問題。現時國家放開並鼓勵生育，降低法定婚齡降到18歲，是再正常不過。

根據公開資料，日本法定結婚年齡為男性18歲、女性16歲；德國、法國、加拿大、墨西哥等男性18歲、女性18歲。

中國生育率正逐步下跌。在近期召開的中國人口學會2023年年會上，一篇中國人口與發展研究中心人口學者提交的論文顯示，初步測算2022年中國總和生育率已跌至1.09，在世界上人口過億的國家中，屬於最低生育水平。中國人口除了高齡化和少子化問題外，現時年輕人愈來愈不願意結婚。2022年，中國的結婚登記數比前一年減少了80.3萬對。

網民憂農村女早嫁 變相削女權

但降低婚齡的建議未能得到網民支持。一項由三聯生活周刊發起的調查顯示，只有11%的人支持有關建議，近五成人認為年齡太小，無法慎重考慮婚姻。許多網民認為降低婚齡無助提升生育率，反將令到很多農村女生更早被嫁出去，沒法接受更高層次的教育，變相剝奪女性權益。