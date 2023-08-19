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北京聞風：賴清德「過境」美國 大陸展示對「台獨」全方位反制 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】台灣副總統賴清德18日凌晨回到台北。過去一周，他「過境」美國紐約、舊金山，參加巴拉圭新任總統就職典禮。中國外交部、國台辦、駐美大使館、駐舊金山總領事館等接連表態，稱賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，還指賴為謀取政治私利，破壞台海地區和平穩定，批評他為私利不惜犧牲民眾利益。

廈門大學台灣研究院政治所所長王貞威說，大陸對台反制措施的程度，歷來會根據兩岸局勢變化和台灣當局挑釁程度來度量。考慮到當前中美關係正逐步走向緩和的大背景，以及美方相對謹慎的態度，大陸此次採取的應對措施也是相對克制的。

商務部14日宣布對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。17日，商務部發言人束玨婷應詢公布今年4月啟動的對台貿易壁壘調查最新進展。她說，初步調查結果顯示，台灣對大陸貿易限制措施涉嫌違反世貿組織關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制原則」等規則。

中美關係緩和 反制相對克制

「此舉是在向島內台獨分裂勢力發出警示。」上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元說，大陸正在展示對「台獨」的全方位反制能力和堅定決心，今後的反「台獨」手段或將不僅限於軍事懾壓、經濟手段、法律制定等。

中國社會科學院台灣研究所副研究員劉匡宇表示，一直以來，大陸施行各種惠台政策，積極讓兩岸民心相通。然而賴清德操弄政治手段打破台海和平與穩定，破壞了兩岸合作的基礎，最終讓台灣民眾「埋單」。這本質是一種為個人政治私利，不顧台灣民眾利益，出賣台灣的長遠發展的行為。

美低調安排 賴未全獲信任

賴清德此行，與其去年1月份「過境」美國的待遇相差較大，其抵達紐約，AIT主席羅森伯格借故未接機；賴返程在舊金山僅逗留約九小時，參加完僑宴後便匆匆離開，並未過夜。

賴清德身兼台副總統、民進黨主席和2024年台灣領導人參選人三重身分，此次「過境」美國既肩有「面試」任務，也意在拉取選票。「從美方的低調安排不難看出，賴清德並未完全取得面試官的信任，不少美國政客質疑其動機，拋出疑賴論。」劉匡宇說，賴清德竄美的目的之一是對美國進行政治公關，企圖消除「台獨」標籤，爭取美國的信任和支持，整體來看更像是一個「面試」。

無法擺脫「台獨金孫」標籤

他指出，賴清德高舉民主論調，民進黨卻深陷貪腐醜聞。無論其如何包裝自己愛和平立場，都無法擺脫「台獨金孫」和「麻煩製造者」的標籤。

文：鍾鳴九

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