習近平訪南非出席金磚峰會 官方宣布准牛肉輸華

中新社報道，外交部發言人華春瑩昨日宣布，在南非期間，習近平將同南非共和國總統拉馬福薩共同主持中非領導人對話會。另一名發言人汪文斌當日在記者會上表示，南非是中國的全面戰略伙伴，也是第一個加入共建「一帶一路」合作的非洲國家。中南建交25年來，兩國關係實現跨越式發展，早已遠遠超越雙邊關係範疇，越來越具有全球性影響。

南非將於22至24日主辦金磚國家領導人第15次會晤，是新冠疫情以來金磚國家領導人首次面對面會晤。擴大成員國規模預計將是議程的重要議題。目前申請加入金磚的國家，包括沙特阿拉伯、阿根廷和埃及。包括巴西、印度、中國和南非在內的金磚國家首腦，將在約翰內斯堡會晤，俄羅斯總統普京將以視頻方式出席，國際刑事法院以戰爭罪為由對其下達了逮捕令。

習年內第二次出訪

這將是習近平今年3月20日至22日對俄羅斯進行正式國事訪問後，今年內的第二次出訪。他曾於2018年訪問南非，尋求加強中國與非洲大陸的外交和經濟關係。

在官方宣布習近平將出訪南非後，海關總署官方微信公眾號「海關發布」18日亦發布消息，海關總署和農業農村部17日聯合發布公告，即日起認可南非部分區域為口蹄疫非免疫無疫區，允許這些區域內符合中國法律法規要求的牛肉等相關產品輸華。此前南非發生口蹄疫疫情，中方禁止南非牛肉等相關產品輸華。