明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

習近平訪南非出席金磚峰會 官方宣布准牛肉輸華

【明報專訊】國家主席習近平將於8月21日至24日出席在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人第15次會晤，並對南非進行國事訪問。海關總署和農業農村部則發布公告，即日起允許南非牛肉產品輸華。

中新社報道，外交部發言人華春瑩昨日宣布，在南非期間，習近平將同南非共和國總統拉馬福薩共同主持中非領導人對話會。另一名發言人汪文斌當日在記者會上表示，南非是中國的全面戰略伙伴，也是第一個加入共建「一帶一路」合作的非洲國家。中南建交25年來，兩國關係實現跨越式發展，早已遠遠超越雙邊關係範疇，越來越具有全球性影響。

南非將於22至24日主辦金磚國家領導人第15次會晤，是新冠疫情以來金磚國家領導人首次面對面會晤。擴大成員國規模預計將是議程的重要議題。目前申請加入金磚的國家，包括沙特阿拉伯、阿根廷和埃及。包括巴西、印度、中國和南非在內的金磚國家首腦，將在約翰內斯堡會晤，俄羅斯總統普京將以視頻方式出席，國際刑事法院以戰爭罪為由對其下達了逮捕令。

習年內第二次出訪

這將是習近平今年3月20日至22日對俄羅斯進行正式國事訪問後，今年內的第二次出訪。他曾於2018年訪問南非，尋求加強中國與非洲大陸的外交和經濟關係。

在官方宣布習近平將出訪南非後，海關總署官方微信公眾號「海關發布」18日亦發布消息，海關總署和農業農村部17日聯合發布公告，即日起認可南非部分區域為口蹄疫非免疫無疫區，允許這些區域內符合中國法律法規要求的牛肉等相關產品輸華。此前南非發生口蹄疫疫情，中方禁止南非牛肉等相關產品輸華。

上 / 下一篇新聞