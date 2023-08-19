陸學者：經濟融合屬大戰略 京不太可能停ECFA

國台辦屬研究機構海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」昨在成都閉幕。據「ETtoday」，出席會議的李月會後受訪表示，中國大陸在經濟上就是要與台灣融合，這是一個大的戰略、大的根本，出發點不僅着眼於當下，更着眼於兩岸的未來，基本不會有破壞融合的事，「停掉ECFA這件事不太可能」；但是台灣對中國大陸的貿易壁壘確實存在，這次調查「最後結果會怎麼樣，大家也可以拭目以待」。

指出壁壘 有「提醒」意味

李月進一步指出，在與台灣經濟融合方面，「我們一直是在往前推，車輪從來沒有變過」，只是經濟融合過程中出現了一些政治上的障礙，而經濟融合自身也在轉型調整過程中。她表示，「我們現在指出來，以前是只做不說，現在只是說出來，『提醒』意味更重。」

另據其論文研究，台灣高度依賴大陸產品項目如電子零件、精密儀器、糕餅、水果、水產品等，一但遭到反制，經濟將遭受打擊。而大陸高度依賴台灣的技術優勢產品，則是集成電路、銅箔、單晶矽片、光學元件、隱形眼鏡片，如果選擇上述產品進行反制，亦將帶來「反噬」效應。