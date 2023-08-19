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國台辦撐停關稅優惠 台：屬政治動機 稱仍願與陸WTO架構下商貿易議題

【明報專訊】大陸商務部4月時啟動對台貿易壁壘調查，周四（17日）公布初步調查結果，認為台灣對大陸的貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規定，將依有關規定研究中止或部分中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）項下給予台灣產品的關稅優惠。國台辦昨日表態支持，指台對陸的貿易限制措施，不符合ECFA推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求。台經濟部回應批大陸做法出於政治動機，仍願與對岸在WTO架構下討論貿易議題。

被視反制賴清德過境美國

大陸宣布研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠之際，正值台灣副總統賴清德結束出訪巴拉圭行程，昨日返抵台北之時。賴清德昨在桃園機場表示，台灣和巴拉圭邦交穩固，此訪亦將深化兩地邦誼，國際社會亦非常重視台灣。國台辦的相關表態，被外界認為是對賴清德過境美國的反制。

據新華社，國台辦發言人朱鳳蓮昨日表示，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款。「對有關主管部門將結合貿易壁壘調查情况、依據有關規定研究採取相應的措施，我們表示支持。」

陸：台違WTO規則 至今未改

商務部發言人束珏婷17日表示，近年來台灣對大陸產品的進口限制範圍逐漸擴大，這次調查涉及的產品，已從立案時的2455項，增加到目前的2509項。包括石化、紡織、機電設備和汽車等，以及價格親民的農產品、民生必需品都無法進入台灣。她指出，這些限制措施涉嫌違反WTO的「非歧視原則」、「普遍取消數量限制」等規則，大陸曾多次表達關切，台方至今並未改變相關做法。

中央社引述台經濟部昨日回應稱，台灣並未違反WTO規範，大陸此舉屬於政治動機。經濟部表示，大陸2005年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年皆未對台灣進行調查；兩岸經貿往來正常有序，兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，且行之有年，不希望被過度工具化、複雜化甚至政治化，相關貿易問題仍願意與陸方在WTO架構下繼續討論。經濟部也強調，台灣展現善意主動開放，至今共准許9983項對岸農工產品進口。據其ECFA官網資料，截至去年底，台灣從ECFA早收清單獲得的關稅減免金額高達93.9億美元，而大陸獲益9.9億美元。

商務部周一（14日）認定產於台灣進口，常用於樹脂鏡片、防彈玻璃、行李箱、手機外殼等物件上的「聚碳酸酯」存在傾銷，15日起實施臨時反傾銷措施。因聚碳酸酯為ECFA早收清單中的一項，島內當時已擔心大陸會架空ECFA。ECFA由台灣2009年提出，時任總統馬英九視為加強台灣經濟發展的政策，2010年在重慶市簽訂第一次協議。後續有貨品貿易、服務貿易、投資保障以及爭端解決協議協商從此展開。

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