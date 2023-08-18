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開國少將變「革命叛徒」 家屬斥自媒體污衊擬追究

【明報專訊】開國少將何克希的相片被自媒體張冠李戴，成了「革命叛徒」顧順章。其後代家屬批評，相關行為涉嫌污衊英烈，將報案追究法律責任。影片作者昨日發布道歉信，向何的家人表示誠懇的道歉，並表示錯誤已無法挽回，願接受相關部門處罰。

影片配錯人物相片 遭多次轉載

《浙江日報》旗下「潮新聞」引述開國少將何克希的外孫女石女士稱，家人8月初接到寧波市委黨史研究室電話，發現有自媒體用了外公的照片發布到網絡上，並配了不好的言論，很有可能涉嫌詆譭、侮辱、誹謗英烈。根據線索，石女士及家人開始在各個社交平台搜索相關文章或影片。搜尋幾日後，發現大部分自媒體帳號發布內容基本相同，「自媒體自行排列了中共最惡劣十大叛徒，並配上簡介、姓名等，將其製作成視頻。其中，當出現顧順章一欄時，對應的照片卻是我的外公何克希年輕時照片，並配文『中共歷史上最危險的叛徒』」。石女士翻出何克希的《一級解放勳章》證書照片，與自媒體影片中頭像一致，「這張照片應該是1955年授銜時拍攝的」。

公開資料顯示，何克希為四川峨眉人，1949年4月率部參加解放南京的戰役，1955年被授予少將軍銜和一級獨立自由勳章、一級解放勳章。1966年，何克希到浙江工作，擔任浙江省政協副主席，直至臨終。而顧順章曾任中共中央政治局委員、中央特科負責人等職，1931年在武漢被捕投降國民政府，叛變後供出大量機密，其家人均被處決，顧亦在1934年被秘密槍決。

據石女士不完全統計，這些影片被22個自媒體帳號，轉載或發布在8個不同的社交平台上，其中最早發布於今年4月。石女士及家人表示，這些影片「對我們全家造成了傷害」。她表示目前已完成各種取證，且通知相關部門，下一步將報案追究自媒體的法律責任。

稱照搬百度文章圖片 作者道歉願受罰

本報翻查，目前影片作者、名為「張家界之路邊草」的微信視頻號已將影片刪除，並於昨日發布道歉信，稱是根據百度上的短片改做，自己照搬了百度文章上的圖片，給革命功臣帶來了非常不好的負面影響，向其家人表示誠懇的道歉，但是錯誤已無法挽回，願接受相關部門的處罰。

相關字詞﹕英烈保護法 自媒體 張冠李戴 開國少將

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