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駐京周記：洪水有界 大愛無疆

【明報專訊】華北大水過後，京津冀正處於災後重建之中，「洪水無情人有情」，面對滿目狼藉，全國各地人民迅速伸出援手。此次進災區採訪，除了被災情震驚，也被全國人民團結一心震撼。

去災區前，記者打算購置一批物資，不知災區缺少物資的確切情况，先聯繫了之前幾名到過災區的志願者，每人的回覆都熱情且及時，提供對接人電話和災區信息。在對接到受災嚴重的村鎮情况和短缺物資後，買到了急缺的飲用水和食物，還有許多消毒用品。每個商店老闆在聽說是要送到災區後，都給了最低價，且免費送了許多東西，有人還發動全家人，冒雨加班幫我們把物資送上車。物資到時，村支書親自出來迎接，村民也夾道歡迎。大家排隊運送物資，又排隊領取，沒有人哄搶，大家都在盡自己所能，互幫互助。儘管自己物資短缺，從村子裏出來，還被村民硬塞了西瓜和大袋桃子。

涿州災民也自發組織派物資

從北京至河北涿州的高速服務區，還有幾輛車懸掛了「涿州加油」橫幅，同樣是自發前往涿州送物資的愛心人士。一路上，京冀魯豫廣雲桂，全國車牌齊聚。而除了其他省市匯聚的愛心，來自本地的災民也自發組織志願者隊伍，發糧發衣。

王女士是涿州本地人，她的家受災嚴重。但顧不得收拾自家，她組織了同樣來自本地的十幾名學佛志願者，組織了梵音團隊，在路通之後，每日前往不同災區發放物資。她們對接各地人士送來的舊衣物，消毒處理後發放給當地受災民眾，無一日間斷，已送出20多輛車的衣物。舊衣不夠，她們就自掏腰包買新衣。她說：「我們現在全都腰疼，但還是堅持一車一車的拉，一車一車的送。」志願者隊伍裏都是女士，大家雖然累，面對鏡頭時，卻都綻放了笑顏（圖）。

走時，村支書說：「歡迎你們再來涿州。」儘管處處斷壁殘垣，百廢待興，但從進入災區起就感受到的團結互助，大愛無疆，將會是這片土地最好的療藥。記者也期待這片土地恢復生機後，還有機會再踏進的那天。

明報記者 王佩凡

相關字詞﹕災後重建 洪水 駐京周記

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