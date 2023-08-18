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回程赴三藩市僑宴 賴：打造台灣亞洲矽谷

【明報專訊】台灣副總統賴清德出訪巴拉圭結束，16日回程短暫停留美國三藩市。他出席僑宴時致辭表示，要將台灣打造為亞洲矽谷。美國在台協會（AIT）主席羅森柏格致辭強調，美國幫助台灣提升自我防衛能力的決心堅如磐石。在賴下榻飯店外，上百名統派人士高呼「反對台獨」，中國駐三藩市總領館表示，賴打着過境幌子竄美活動，目的是為參選造勢，拉攏美國為「台獨」言行站台。

中領館斥為參選造勢

拉攏美國為台獨站台

賴清德率訪問團搭乘包機當日下午降落三藩市國際機場。羅森柏格及駐美代表蕭美琴登機迎接。賴清德座車抵達機場附近的凱悅飯店時，數百名守候的台僑高喊「台灣加油」。飯店對街則有百餘名大陸僑民高喊「反對台獨」、「台獨死路一條」等口號，抗議賴清德過境。

賴清德晚間出席僑宴致辭表示，台美關係前所未有得好。他稱矽谷代表美國創新繁榮自由開放精神，40多年前台灣一群工程師回到台灣播下希望種子，其中一顆是半導體產業。目前台灣晶圓製造全球第一，生產全世界90%以上先進製程。他認為台灣的確有能力與灣區矽谷相呼應，大家一起努力將台灣打造為亞洲的矽谷。

羅森柏格出席賴清德過境三藩市僑宴，她致辭時強調，台美在高科技領域持續深化雙向合作，並稱台灣是美國致力維持全球和平穩定的重要伙伴，美國幫助台灣提升自我防衛能力的決心「堅如磐石」。語畢獲得全場熱烈掌聲。她最後祝福賴清德和訪團返台旅途平安，「我們很快會在台灣相見！」

賴清德一行在三藩市短暫停留後，預計18日凌晨返抵台灣。中國駐三藩市總領館公眾號消息，總領館發言人表示，針對賴清德「過境」竄美，中方已多次表明立場。中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美國政府同台灣方面進行任何形式的官方接觸。發言人表示，賴清德為謀求一己私利，不惜犧牲民族大義和民眾利益，不惜破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。

相關字詞﹕台獨 三藩市 過境美國 賴清德

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