維權律師：維穩缺罪名就指尋釁

指很多尋釁案「法律上非犯罪」

她表示，很多被定性為尋釁滋事的案件，從法律上分析並不構成犯罪。「但這幾年，社會亂象積勞成疾，演化成只要有一件事發生了。但出於政府維穩的需要，又找不到罪名，就會用尋釁滋事。」

指執法問題 刀良器兇器在用者

學界有意見指出，尋釁滋事的條款用詞，如法律規定中的「情節惡劣」、「起哄鬧事」到嚴重破壞社會秩序才構成犯罪，十分依賴執法者的解釋，因此意味着辦案方便，造成濫用。

不過王宇認為，儘管許多案件涉及政治，但實際上公檢法能從法律上釐清，卻刻意造成模糊和混亂的情况。「主要是執法者的問題，就好比一把菜刀可以做飯，是一個良器。但拿刀去殺人，就是兇器。罪不在菜刀，而是用菜刀的人」。

許多異見人士曾被以尋釁滋事罪名起訴。2020年，公民記者張展到武漢記錄當地疫情，後被判尋釁滋事罪，監禁4年。今年4月，維權律師余文生與妻子許艷在去歐盟使館的路上，被北京警方帶走，罪名亦是尋釁滋事，現時已被批捕。「坐地鐵也能尋釁滋事，還有誰不能被尋釁滋事呢？」王宇說，目前未有律師能會見他們，「但一般尋釁滋事應該是能夠會見的」。

明報記者