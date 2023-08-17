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西安警籲滯緬北者自首 違者直系三代政審從嚴

【明報專訊】因有20多名電騙犯滯留境外的緬北和金三角等地，西安市長安區近日發布通告，要求他們回國投案自首。若不回國，將凍結戶籍、視情况列入失信名單等，又會對直系三代家庭成員入黨、考公務員等財政供養人員政審時從嚴審核。

為加強對電信網絡犯罪人員的勸返工作，西安市長安區公安分局日前發布通告，要求非法滯留境外涉詐高危人員，須主動在下月10日透過正規渠道回國。對於拒不回國者，將採取立案偵查、上網追逃及其他懲戒措施，包括曝光公示、一律視為「下落不明」凍結戶籍，嚴控辦理通訊業務及銀行業務等。

此外，一律暫停其本人一切政府政策補貼、社會福利保障等；視乎情况列入失信名單，限制乘坐交通工具、入住賓館等。一律對本人或直系三代家庭成員在入團、入黨、參軍、考錄公務員和事業編制等財政供養人員政審時，從嚴審核。

緬北失蹤傳聞惹議

網民指境外高薪工勿輕信

電騙持續氾濫，近日與緬甸北部相關的不少人員失蹤傳聞也備受關注。日前網上傳出一名22歲雲南女大學生被販賣至緬甸，網傳聊天紀錄顯示，一名疑似買家向一個名為「閔閩」的網民詢價，雙方多次提及「豬仔」「蛇頭」等詞，還附帶疑似被拐女生的照片及身分證。

不過據「澎湃新聞」報道，當事人昨日出面回應，自己身處在昆明，目前已與家人及同學聯絡上，「身分證和手機丟失，身分信息被盜用」。相關報道仍引發網民關注，「緬北」的關鍵詞更一度在昨日登上微博熱搜榜榜首。不少網民留言提醒，不要輕信赴境外高薪工作或低價東南亞旅遊團的宣傳。

前天晚間，內地社交平台上流傳，有網民在一名為「緬北佤邦特區《精英部落》」的群組中發布疑似販賣人口相關信息。「潮新聞」引述社區工作人員表示，一涉事女孩已失聯多日，目前已經報警處理。派出所工作人員也表示，該案件已在核實調查中。

上月25日，中國駐緬大使陳海會見緬甸外長丹穗，表示雙方應進一步採取有力措施，同其他鄰國合力開展新一階段聯合打擊行動，全力剷除電信詐騙窩點，解救被困中方人員，根除緬甸境內詐騙毒瘤。

近年來，盤踞於緬北的電信詐騙愈演愈烈。在內地警方要求電騙嫌犯限期回國的同時，內地網絡流傳一組衛星圖，顯示緬北「KK園區」從一片荒地，約4年後變為擁有上百棟高層建築的園區。近年來，「KK園區」窩藏大量電騙人員，被網民稱為「緬北大型電信詐騙營地」。

相關字詞﹕緬北詐騙團伙 緬甸 電騙

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