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李尚福稱「以台制華」必敗 俄外長轟西方台灣問題「極端虛偽」

【明報專訊】第十一屆莫斯科國際安全會議周二召開，國務委員兼國防部長李尚福出席並發言。李尚福指出，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，中國統一是歷史大勢，在台灣問題上玩火，妄圖「以台制華」必將以失敗告終。

李：中國統一歷史大勢

中新社報道，李尚福說，中國軍隊是維護世界和平的堅定力量，願與各國軍隊持續加強軍事安全戰略互信和各專業領域務實合作，共建安全合作平台，為維護全球安全作出更大貢獻。中方期待與各國共同踐行全球安全倡議，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

俄羅斯衛星通訊社報道，李尚福在發言時還說，中俄全面戰略協作伙伴關係進入新時代持續穩定發展。中俄軍事領域關係樹立了不結盟、不對抗、不針對第三方的合作典範。他表示，中國願在上合組織框架內加強安全工作，同時加強與伊朗和白俄羅斯的軍事合作。談到俄烏衝突時，李尚福表示，中國政府將推動和談，解決包括烏克蘭危機在內的眾多衝突和國際問題。

俄媒：

李稱中俄合作不針對第三方

俄羅斯塔斯社報道，俄羅斯外長拉夫羅夫同場發言時，批評西方國家在台灣問題上的立場。他指出，西方國家公開宣稱致力於維護一個中國原則，同時又供應現代化軍事硬件以加強台灣軍事實力，這是又一個「極端虛偽」的例子。

拉夫羅夫稱，從西方國家的實際行動中可以看出，他們嘴裏的「現狀」意味着將台灣當作「一個獨立國家」，意味着向台灣供應現代武器。

拉夫羅夫還提到「美國對亞洲地區事務施加不利影響」的另一例子，即造成「朝鮮半島緊張局勢不斷加劇」。

拉夫羅夫指出，美國不斷拉近與日本和韓國關係，採取「強硬、消極、侵略」的立場，並拒絕在朝鮮的參與、中俄的支持下進行公平對話。

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