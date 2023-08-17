回應「賴蕭配」 賴：未談及選舉

稱蕭外交貢獻「台重要資產」

賴清德周二（15日）在巴拉圭與隨團媒體茶敘，媒體詢問蕭美琴是否為理想的副手人選，有無與蕭美琴討論此問題。中央社形容賴清德「笑到無法接話」，隔了幾秒說，這次就是擔任總統特使到巴拉圭，這趟任務很清楚，沒有選舉目的，沒有跟蕭美琴談到選舉。賴又提到，蕭美琴在美國為台灣所做的外交貢獻大家有目共睹，這幾年亦協助總統蔡英文建立與美國信賴且暢通溝通管道，這對台灣來講都是相當重要的資產。

傳邀韓國瑜妻任副手

郭台銘：自己都未聽過

另邊廂，近日現身各種公開活動的鴻海集團創辦人郭台銘，昨日到桃園舉辦廟口開講。坊間近日傳聞，郭將邀請前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬擔任副手，郭台銘昨回應說「我自己都沒有聽過」。

郭台銘仍未表態是否參選，他昨日表示，要到偏鄉、都市及每個地方，聽取2300萬人民大多數主流民意，聽聽人民認為的台灣未來，他不以黨意為依歸，以民意、各方各派的意見，作為他何時決定、將往哪個方向走、怎樣護台護民的依歸。