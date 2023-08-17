就職兩提台灣 巴拉圭總統稱兄弟之邦 賴清德：過境美國行之有年 京文攻武嚇「損人不利己」

賴與美內政部長等多國政要互動

據中央社，培尼亞在30分鐘的就職演說中兩度提及台灣，第一次介紹「中華民國台灣副總統賴清德」，第二次提及將以地緣政治視野建立聯盟及合作、尋求平衡的協議，「巴拉圭與台灣的來往即為明證，彼此是以兄弟之邦相對」。率團出席的賴清德則把握機會與美國內政部長哈蘭、巴西總統盧拉、西班牙國王費利佩六世等人互動寒暄。閱兵典禮以及午宴時，賴清德都被安排在最靠近培尼亞的位置。

賴清德在巴拉圭與隨團媒體茶敘時說，台灣副總統或是總統過境美國行之有年，北京大可以不必對台灣文攻武嚇，「這是損人不利己的事情」。他強調今次過境相當穩健、負責任，符合美國秉持原則安全、舒適、便利、尊嚴；稱不管「疑賴論」或「疑美論」都是對岸宣傳，目的是分化台美關係，同時也在台灣社會創造錯誤認知，進而影響明年的總統和立法委員大選。被問到外交智囊團時，他表示自己屬於現任總統蔡英文的國安外交團隊，未來若有機會領導台灣，現在的團隊也會延續擔任他的國安團隊組成成員。

賴清德日前接受彭博社專訪，多次強調「台灣已是一個主權國家」。據中國駐美國大使館網站，駐美國大使館發言人對此表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。賴清德為謀取政治私利，大肆鼓噪「台獨」分裂謬論，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的「麻煩製造者」。賴所謂「維持台海現狀」實質是搞「和平分裂」、「一中一台」，所謂「與民主國家並肩同行」實質是攀附外部勢力為其謀「獨」撐腰。當前，台海局勢緊張的根本原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，是美方一些人執意推進「以台制華」。「台獨」沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀「獨」挑釁的企圖都注定以失敗告終。

京再批賴「麻煩製造者」

發言人又敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾，停止任何形式的美台官方往來，停止縱容和支持「台獨」分裂勢力及其活動，停止虛化掏空一個中國原則。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

國台辦發言人朱鳳蓮此前表示，賴清德冥頑不化，這樣的人只會給台灣帶來兵凶戰危。

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