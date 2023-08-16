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台F-16V訓練投歪炸彈 艦員震至幻聽軍方致歉

【明報專訊】台灣空軍嘉義基地一架F-16V戰機，上周三在實彈射擊訓練時將炸彈投偏，震波影響到安全距離外的海巡艦艇，造成艦員誤以為炸彈近距離爆炸，甚至失眠幻聽。台空軍昨（15日）對此致歉，強調會加強人員訓練。

「台視新聞」報道，該架F-16V戰機當天下午在枋寮外實彈射擊訓練，執行通用2000磅空對地炸彈投擲任務時，疑似計算錯誤將炸彈投偏，沒能落在目標區。台空軍參謀長曹進平昨日對此致歉，稱彈著點並非在海巡艦目視範圍中，初步有幾海里以上。

台國防部發言人孫立方表示，戰備訓練的主要目的就是找出問題並提升戰力，相信空軍會加以改進，並避免類似情况再次出現。空軍司令部政戰主任姜光華承認「未能命中目標且距離目標區過遠」，代空軍深表歉意，並稱已要求相關人員落實飛行前任務提示，並加強本職學能及模擬機程序演練，以提升訓練成效。

儘管台海委會主委管碧玲回應「海巡未因此退縮」，台媒指，2000磅通用炸彈的威力之大，當時海巡人員被震到幻聽，有人嚇到不敢登船。該款炸彈是專替美軍高速戰機設計用來「低投拋投」，也被稱作「鐵鎚」，是台軍殺傷力最強大炸彈，彈坑直徑可達18米、深度達5米，可穿透380毫米厚金屬板或3.3米厚混凝土。

疑愛國者自爆 台軍：戰備整備依據

另外，昨有軍事迷在屏東九鵬基地外目睹疑似愛國者二型導彈發射後自爆。台空軍隨後證實，昨日上午在執行某彈種實彈射擊時異常引爆，後續將詳查原因，但無論射擊結果好壞、正常異常，都會分析作為戰備整備依據，均具訓練價值。

相關字詞﹕F16戰機 愛國者導彈 台灣空軍

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