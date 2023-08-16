明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

訪南美唯一友邦 巴拉圭新總統承諾維持邦交 談務實台獨 賴清德：台是主權國不必宣獨

【明報專訊】台灣副總統賴清德近日以特使身分過境美國，訪問台灣在南美洲的唯一友邦巴拉圭。他當地時間周一（14日）會晤巴拉圭新任總統培尼亞，對方強調所率領的政府一定與民主的台灣持續維持邦交，也希望跟台灣進一步深化合作關係。另外，曾自稱「務實的台獨工作者」的賴清德接受外媒訪問，稱「所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家」，不必另外宣布獨立。

賴清德12日至18日率團出席培尼亞的就職典禮，去程過境紐約，回程過境三藩市。《聯合報》報道，培尼亞與賴清德見面時熱情擁抱，賴稱對方一見面就說：「把巴拉圭當自己的家」。他還與巴國國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）共進午餐，期盼在台巴合作得到巴拉圭參、眾兩院的支持。

指台海緊張問題在大陸

賴清德近期接受「彭博商業周刊」訪問，是他4月獲民進黨提名參選總統以來首次外媒專訪。影片於賴清德飛抵巴拉圭時播出，賴清德在專訪中表明，他了解台海議題本質嚴肅且複雜，希望世界知道他是一名「理性、穩健的領導人」。針對台獨問題，曾自稱「務實的台獨工作者」的賴清德表示，「所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立」；「個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在，我們必須致力維持和平現狀，因為台灣已經是一個主權國家」。

賴清德稱，台海緊張問題不在台灣，而是大陸愈來愈強勢，試圖併吞台灣，且欲改變基於規則的國際秩序。在此情况下，必須表明台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定符合國際利益，「國際的紅線將會是台灣的紅線，也會是我的紅線」。

京譴責讓賴過境

美回斥「非脅迫藉口」

北京對美國讓賴清德過境表示「強烈不滿」並譴責。「美國之音」引述美國國務院回應稱，今次過境屬例行性，「不是採取脅迫或挑釁行動的藉口」。

對於解放軍在台海周邊的活動量是否明顯增加，台國防部昨表示「尚未看到相對大規模的演訓行動」，又強調這不代表台軍會鬆懈，也不會降低警覺與戰備決心。

在陸台商組織全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）前日發表聲明，譴責賴清德過境美國「勢同火上澆油」。海基會昨對此表示，中共應該積極改善投資環境，確保台商投資權益，而非為難台商要求政治表態。

相關字詞﹕巴拉圭 過境美國 民進黨 台灣2024總統大選 賴清德

上 / 下一篇新聞