訪南美唯一友邦 巴拉圭新總統承諾維持邦交 談務實台獨 賴清德：台是主權國不必宣獨

賴清德12日至18日率團出席培尼亞的就職典禮，去程過境紐約，回程過境三藩市。《聯合報》報道，培尼亞與賴清德見面時熱情擁抱，賴稱對方一見面就說：「把巴拉圭當自己的家」。他還與巴國國會參議院議長歐斐拉（Silvio Ovelar）共進午餐，期盼在台巴合作得到巴拉圭參、眾兩院的支持。

指台海緊張問題在大陸

賴清德近期接受「彭博商業周刊」訪問，是他4月獲民進黨提名參選總統以來首次外媒專訪。影片於賴清德飛抵巴拉圭時播出，賴清德在專訪中表明，他了解台海議題本質嚴肅且複雜，希望世界知道他是一名「理性、穩健的領導人」。針對台獨問題，曾自稱「務實的台獨工作者」的賴清德表示，「所謂的務實是台灣已是一個主權獨立的國家，名稱是中華民國，不是中華人民共和國的一部分。中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不必另外宣布獨立」；「個人責任是維持台海現狀，保護台灣，維護民主、和平與繁榮，追求獨立的架構並不存在，我們必須致力維持和平現狀，因為台灣已經是一個主權國家」。

賴清德稱，台海緊張問題不在台灣，而是大陸愈來愈強勢，試圖併吞台灣，且欲改變基於規則的國際秩序。在此情况下，必須表明台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定符合國際利益，「國際的紅線將會是台灣的紅線，也會是我的紅線」。

京譴責讓賴過境

美回斥「非脅迫藉口」

北京對美國讓賴清德過境表示「強烈不滿」並譴責。「美國之音」引述美國國務院回應稱，今次過境屬例行性，「不是採取脅迫或挑釁行動的藉口」。

對於解放軍在台海周邊的活動量是否明顯增加，台國防部昨表示「尚未看到相對大規模的演訓行動」，又強調這不代表台軍會鬆懈，也不會降低警覺與戰備決心。

在陸台商組織全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）前日發表聲明，譴責賴清德過境美國「勢同火上澆油」。海基會昨對此表示，中共應該積極改善投資環境，確保台商投資權益，而非為難台商要求政治表態。