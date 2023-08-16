央視前主持柴靜訪「聖戰份子」 紀錄片預告遭微信封禁

新紀錄片「陌生人——對話聖戰份子」（Stranger - Talking to Jihadists）將在本周17日播出，一共6集。據柴靜在預告片中介紹，她在2017年因丈夫的工作搬到西班牙巴塞隆那，同年8月親歷恐怖襲擊事件，她以事件為靈感，追查歐洲伊斯蘭恐怖主義活動，歷時數年製作系列紀錄片。在預告片的最後，柴靜對着鏡頭表示：「恐怖，要靠神秘才能夠維持，曝光它，它就會失去所有的控制力。」

柴靜在周日發布這條預告片，並很快在微信朋友圈洗版。然而僅一個小時後，平台便刪除了該預告片，理由是「經用戶投訴並經平台審核，此視頻涉及違規內容」。

柴靜在內地民間輿論長期存在爭議，甚至被部分網民攻擊為「漢奸」、「女公知」等。闊別多年復出，新紀錄片仍然引起網民熱議，有人甚至質疑她近年在西方生活和拍攝紀錄片的資金來源。一名網民寫道：「這國際反恐大片，為什麼要在國內社交平台猛推？」

47歲的柴靜是山西人，2001年開啟央視生涯，2003年深入SARS第一線而聲名大噪，並被評選為8位「2003年中國記者風雲人物」之一。2013年在美國產女，引發「假愛國」爭議。2014年，據京城耳語，柴拍攝紀錄片《穹頂之下》時得到時任中宣部副部長、國家網信辦主任魯煒的支持但該片在2015年全國兩會前播出，被高層認為給兩會添亂，其後官媒撤下影片及刪除相關文章。柴靜亦自此淡出公眾視野。