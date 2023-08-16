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首全國生態日 劃319萬平方公里「保護紅線」 習：冀全社會做「綠水青山就是金山銀山」踐行者

【明報專訊】8月15日是中國首個「全國生態日」，多部門在浙江湖州舉行全國生態日主場活動，並發布《中國生態保護紅線藍皮書（2023年）》，劃定生態保護紅線面積319萬平方公里。國家主席習近平作出指示，強調生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計。

集中分佈於「三區四帶」

中新社報道，習近平希望全社會行動起來，做「綠水青山就是金山銀山」理念的積極傳播者和模範踐行者，身體力行、久久為功，為共建清潔美麗世界作出更大貢獻。習並表示，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，要保持加強生態文明建設的戰略定力，注重同步推進高質量發展和高水平保護，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，持續推進生產方式和生活方式綠色低碳轉型。

藍皮書由國家發展改革委聯合中央宣傳部、自然資源部、生態環境部等部門和浙江省政府聯會發布。據自然資源部總規劃師吳海洋表示，該書顯示，中國劃定生態保護紅線面積約319萬平方公里，其中陸域生態保護紅線面積約304萬平方公里，佔陸域國土面積比例超過30%；海洋生態保護紅線面積約15萬平方公里。生態保護紅線集中分佈於青藏高原生態屏障區、黃河重點生態區、長江重點生態區、東北森林帶、北方防沙帶、南方丘陵山地帶、海岸帶等「三區四帶」，將築牢國家生態安全屏障，建設面向全球的生物多樣性保護網絡。

「全國生態日」於今年6月28日由十四屆全國人大常委會第三次會議決定設立。此前，習近平在浙江工作期間，2005年8月15日考察湖州市安吉縣，首次提出「綠水青山就是金山銀山」，這一論斷是習近平生態文明思想的核心理念。

相關字詞﹕綠水青山就是金山銀山 習近平 全國生態日

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