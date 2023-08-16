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青年失業率停公布 國統局：需完善統計 學者：避負面解讀 或不便實施針對政策

【明報專訊】中國上月消費、投資等多項經濟數據不如預期。國家統計局昨（15日）表示，8月起暫停發布青年人等年齡段失業率，原因是勞動力調查統計「需進一步優化」。對於今年應屆畢業生，國統局稱去向落實率比去年同期「略有提升」。有內地學者對本報指，不公布有關數據有利於避免負面解讀，以免影響社會情緒；但不公開或會難以判斷社會上的失業群體，不便實施有針對性的政策。

國家統計局昨發布7月國民經濟數據，全國城鎮調查失業率為5.3%，較6月上升0.1個百分點。但沒有公布分年齡段失業率數據。國統局發言人付凌暉稱，自8月開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。「主要原因是：經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化」。

畢業前找工作應否納統計 指社會看法不同

付凌暉指出，近年中國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。例如2022年16至24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生有6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。隨着居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。

據國家統計局官方網站，此前統計就業人員並不包括實習的各類在校生。而就業人員的標準是「年滿16周歲，為取得報酬或經營利潤，在調查周內從事了1小時以上勞動的人員」。

青年失業率連創新高 網民批掩耳盜鈴

2018年以來，統計局持續公布主要勞動年齡人口，即25至59歲勞動力和16至24歲青年的調查失業率。今年4至6月，青年失業率連續三月創有統計以來新高，分別達20.4%、20.8%和21.3%。國統局這一決定引發質疑，網民批評做法是「掩耳盜鈴」、「破罐破摔」。

稱畢業生「去向落實率」略升

對於應屆畢業生就業，付凌暉表示，從教育部門了解的情况看，大部分畢業生已經落實就業去向，就業狀况總體穩定，「去向落實率和落實人數，與去年同期相比均略有提升」。值得注意的是，「去向落實率」不同於就業率，「去向落實率」除了協議和合同就業率，還包括了創業率、靈活就業率及升學率。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報指出，不公布有關數據有利於避免負面解讀，以免影響社會情緒；但不公開或會難以判斷社會上的失業群體，不便實施針對性政策。他指出，按照當局的解釋，可以改善統計方式。此後若只籠統發布失業率，也應該說明其構成，例如「失業率5%，其中25歲以上佔比」等。他相信當局肯定有統計，只是不方便公開，「擔心效果不好」。

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相關字詞﹕經濟 統計 青年失業率 統計局

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