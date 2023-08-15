地震監測中心遭網攻 官媒質疑涉美情報機構程式

據《環球時報》報道，針對7月26日武漢市地震監測中心遭受網絡攻擊事件，國家計算機病毒應急處理中心和360公司組成的聯合調查組已取得新進展，發現了符合美國情報機構特徵的後門惡意程式。

具地理地質數據軍事情報

國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，地震監測數據並不限於震級震源等基本信息，還包括地表變形監測數據、水文監測數據等豐富的地理地質數據，同時也具很高價值的軍事情報數據。因此，美國情報機構對地震監測中心的網絡攻擊是一次有計劃有預謀的網絡軍事偵察行動。

致力於網絡安全的安天科技集團、其首席技術架構師肖新光表示，此次武漢監測站事件的發現不是偶然的，網絡攻擊入侵竊取已成為美方獲取他國遙感遙測數據的最低成本途徑。肖新光說，美方建設了一系列信號情報採集分析處理系統，如針對電磁信號監聽獲取的「梯隊」項目、針對電訊營運商的「主幹道」項目、針對美大型IT和互聯網廠商的超級訪問接口「棱鏡」項目等。

肖新光另透露，「我們會同有關部門經過多年持續跟蹤，近期將對美國政府的某全球偵察系統進行公開披露，它對我國和世界各國的國家安全和世界的和平安全都構成了嚴重安全威脅，對此，必須高度警惕、嚴密防範。」