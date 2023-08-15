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新竹市長高虹安被控貪污 柯文哲撐奮戰清白

【明報專訊】台灣新竹市長高虹安任職立委期間涉詐領助理費案，台北地檢署昨依貪污治罪條例等罪起訴。高虹安說，對檢察官草率起訴，以及未盡對於被告「有利與不利一併要注意的事情」，她要給予譴責，希望不要做政治的判案。

高虹安現年39歲，科技工程師，是民眾黨新竹縣市黨部主任委員，曾任立法委員、鴻海科技集團副總經理。高虹安被視為鴻海創始人郭台銘方面的人馬，經郭推薦後被民眾黨納入2020年不分區立委名單，並順利當選立委。

涉詐領助理費11萬

高稱努力為她與助理討公道

高虹安被控在立法委員任內詐領助理費，兩度遭台北地檢署傳喚。台北地檢署歷經8個月偵辦，昨偵查終結，認定高虹安詐領助理費新台幣46萬餘元（約11.7萬港元），依貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實等罪嫌起訴高虹安。

中央社報道，在被確認起訴後，高虹安召開記者會表示，未來她會努力面對法院攻防，相信法官專業的判斷會撇去政治考量，她會努力為她與助理討公道，此外未來也不排除提誣告。高辯稱，立委辦公室助理都有實際工作與加班，願意捐出作為辦公事務分享使用，哪裡有錯。她沒有跟任何助理要求助理費，願意捐就捐，假設今天錢要進她口袋，不需這麼麻煩。

另外，資訊工業策進會認為高虹安在任職期間，因職務研發成果取得專利，專利申請人卻不是資策會，向台北地檢署提告高虹安涉嫌刑法背信罪。台北地檢署認定沒有積極證據認定高虹安有背信等犯行，將她不起訴處分。

高虹安對此表示，提告內容所稱事情都是經過主管指派、認同，資策會都知情且同意，她會跟律師討論是否提誣告罪，「對於前東家覺得蠻失望的」。

台灣民眾黨主席柯文哲昨下午亦舉行記者會力挺高虹安，他表示與高虹安共事多年，相信高虹安絕對沒有貪污企圖，而他也支持高虹安提出證據為清白奮戰。

相關字詞﹕民眾黨 貪污罪 高虹安

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