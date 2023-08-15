陸指台傾銷聚碳酸酯 今起徵保證金

專家指紅利不再 憂架空ECFA

據商務部網站消息，根據內地《反傾銷條例》規定，去年11月30日，商務部發布公告，決定對原產於台灣的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。

經調查，商務部初步認定，被調查產品存在傾銷。決定實施臨時反傾銷措施。自8月15日起，進口經營者在進口各公司生產的被調查產品時，應依據該決定所確定的保證金比率向大陸海關提供相應保證金。

聚碳酸酯主要用於電子電器、板材/薄膜、汽車、光學、包裝、醫療器械、安全防護等諸多領域。此次涉及台企為台灣化學纖維、台灣出光石油化學、奇美實業、奇菱科技等，被徵保證金比率由16.9%至22.4%。

中央社引述中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣表示，聚碳酸酯是ECFA「早收清單」小項之一，等於先前受益產品現在卻被說有問題；接下來注意大陸會不會再拿ECFA早收清單項目，對台構成經濟脅迫壓力。致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠亦表示，關稅減讓紅利現已不再，早收清單保護傘無效了。