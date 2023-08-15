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見美台僑 賴清德：台安全世界就安全 謝美不懼壓力助過境 AIT指「史上最緊密」伙伴

【明報專訊】台灣副總統賴清德過境紐約，13日與逾700名台僑相聚，他致辭時強調「當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平」，並特別用英文感謝美國不懼壓力協助過境。美國在台協會（AIT）主席羅森柏格以預錄影片致辭，稱台灣是印太地區民主燈塔，並預告本周兩人將在三藩市相會。賴辦發言人指出，此次為低調過境，與美方共同努力為台海情勢降溫；不過三藩市中國統促會當日刊登廣告，動員各界華僑華人16日到賴下榻飯店抗議示威。

中央社報道，賴清德過境紐約第二天，上午在下榻的樂天紐約皇宮飯店（Lotte New York Palace）與支持者早餐會，中午參加僑界人士宴會，有逾700人參加，賴清德雖以總統特使身分出訪，但也代表民進黨參選總統，進場時部分支持者高呼「總統好」。

指勿因極權增威脅就走回頭

賴清德致辭時感謝美方不懼壓力，秉持安全、舒適、便利及尊嚴原則協助過境。他特別用英文，感謝在場美國友人對台灣長期支持。接着一鞠躬感謝來自四面八方的僑胞，熱情參與僑宴。賴清德說，許多國家對台灣的支持、關心台海，代表的是，台灣的安全是世界的安全議題，台海的和平屬於全球的和平，當台灣安全，世界就安全，當台海和平，世界就和平。

賴強調說，「我們已經走在正確的道路上面，千萬不要因為極權主義加大威脅的力量，我們就害怕、走回頭路，一定要勇敢堅強在民主的道路上持續壯大台灣。」

羅森柏格（Laura Rosenberger）透過近4分鐘預錄影片致辭，提到她因在家鄉匹茲堡參加妹妹的婚禮而不克出席。她以「史上最緊密」形容美台伙伴關係，稱台灣是印太地區民主燈塔，美台友誼歷久不衰、堅若磐石，並祝賴清德及訪問團成員享受紐約過境，赴巴拉圭一路平安，期待不久之後在三藩市相會。

親北京社團動員場外抗議

僑宴場地外聚集由紐約中國統促會等中方社團動員的民眾抗議，高喊「台獨必死」等口號。但在警方阻隔下，與僑宴舉辦地有一街之隔，其間部分抗議人士欲闖入，但遭警方架離。賴清德僑宴後與台灣青年座談，傍晚赴位於皇后區法拉盛的花旗球場參觀、觀賽，定調為私人行程。

賴辦稱低調過境不退縮不冒進

賴清德率團出訪巴拉圭參加新任總統潘尼亞就職典禮，去程過境紐約，預定16日回程過境三藩市。賴清德競選辦發言人趙怡翔指出，賴清德此次出訪的目標是向巴拉圭新任總統表達祝福，因此暫停總統選舉的活動，低調過境美國，與美方共同努力為台海情勢降溫，「不退縮、不冒進」，這就是賴清德的穩健台風。

不過三藩市中國統促會當日在當地報刊刊登全版廣告動員抗議，廣告稱「聯合各界華僑華人」於16日下午到賴清德下榻飯店，舉行抗議示威活動。

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相關字詞﹕一個中國 兩岸關係 過境美國 賴清德

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